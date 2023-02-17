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Лондонский суд вынес приговор российскому шпиону

Суд вынес приговор Дэвиду Смиту по делу о передаче секретной информации из посольства Великобритании в Берлине.

сегодня, 13:38
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Автор:

Slava Kot

Суд Лондона осудил шотландца Дэвида Баллантайна Смита на 13 лет и два месяца за шпионаж в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Лондонский суд вынес приговор российскому шпиону

Дэвид Баллантайн Смит. Фото из открытых источников

58-летний охранник посольства Великобритании в Берлине признался, что собирал и передавал секретные данные для российских спецслужб. Дэвида Смита поймали во время тайной операции в 2021 году, а 17 февраля 2023 года ему вынесли приговор и приговорили к 13 годам. Расследование установило, что шпион начал свою взрывную деятельность в пользу России в 2018 году.


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"Вы установили регулярный контакт с кем-нибудь в российском посольстве, и этот контакт был каналом, через который передавались незаконно полученные вами материалы", — заявил судья во время вынесения приговора.

Несмотря на признание Дэвида Смита о передаче информации российскому военному атташе в Берлине генерал-майору Сергею Чухрову в ноябре 2020 года, суд считает, что действия охранника имеют опасные последствия.

"Я оцениваю вашу вину как высокую. Ваша работа заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность посольства и его персонала. Вынося личные данные сотрудников посольства, вы подвергаете их опасности", — сказал судья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футбольный тренер был вероятным российским шпионом в Германии.

Также "Комментарии" писали, что НАТО обвинило две страны в запуске шпионских воздушных шаров. По мнению генерального секретаря военного альянса Йенса Столтенберга, такие средства для шпионажа использует Российская Федерация и Китай.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/feb/17/british-guard-david-smith-jailed-13-years-spying-for-russia-at-uk-embassy-in-berlin
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