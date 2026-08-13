Британия жестко ответила на угрозы Путина захватывать западные суда

В Великобритании заявили, что действия против российского "теневого флота" соответствуют международному морскому праву. Так в Лондоне отреагировали на угрозы Владимира Путина по поводу "зеркального" ответа на задержание российских судов.

Великобритания ответила на угрозы Путина захватывать суда. Фото из открытых источников

Представитель британского правительства заявил, что Лондон продолжит препятствовать деятельности танкеров, которые используют Россия для обхода санкций и финансирования войны против Украины.

"Великобритания нарушает работу судов теневого флота и сдерживает их вредную морскую деятельность, которая подпитывает войну России против Украины", — заявил представитель правительства.

Он также подчеркнул, что британские военные и коммерческие суда действуют в соответствии с международным морским правом. По словам представителя Лондона, это принципиально отличает их от российского "теневого флота".

Реакция Лондона последовала после заявления Путина 12 августа. Российский диктатор пригрозил "ответом в соответствующей степени", если европейские страны продолжат задерживать российские суда "теневого флота".

Москва использует для транспортировки нефти в обход западных ограничений сеть танкеров. По оценке Министерства обороны Великобритании, российский "теневой флот" насчитывает более 700 судов. Они перевозят около 75% подсанкционной российской нефти, снабжая Кремль значительными доходами для продолжения войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Британии отреагировал на скандальное заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Путин впервые приехал на Курильские острова: Япония жестко отреагировала.