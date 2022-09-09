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Что означало число 230873 в жизни королевы Елизаветы II

Последняя великая королева мира Елизавета II, была свидетелем многих важных событий.

сегодня, 05:30
Автор:

Slava Kot
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Елизавета была эпохой нашего времени, но она также часто являлась противоречивым лицом. От свадьбы до скандалов с принцессой Дианой. Но в жизни королевы было особое число – 230873. Что означает это число?

Что означало число 230873 в жизни королевы Елизаветы II

Что означает число 230873 в жизни королевы Елизаветы II. Фото из открытых источников

Елизавета была первым ребенком принца Альберта (позже короля Георга VI) и его супруги Елизаветы. Родилась 21 апреля 1926 г. в Лондоне. Когда принц Эдвард отрекся от престола (поскольку он хотел жениться на разведенной Уоллис Симпсон), отец Елизаветы взошел на королевский престол, сделав ее возможной наследницей престола.

Во время Второй мировой войны Елизавета скрывалась в нескольких тайных местах, дольше всего в Виндзорском замке. Первое публичное появление Елизаветы произошло в 1943 году во время визита в Гренадерскую гвардию. В 1945 году будущая королева вступила в войска территориальной охраны, получив номер 230 873. После окончания курсов водителей и механиков она получила почетное звание младший командир. Когда война кончилась, Елизавета вместе со своей сестрой смешалась с толпой на улицах Лондона, празднуя окончание кровавого конфликта под именем Вторая мировая война.

В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она сидела на британском троне с 1952 года и была одной из самых длинно правящих глав государства в истории. Она была королевой не только Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но еще 15 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти королевы Великобритании.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым королем в Соединенном Королевстве. В очереди на престол первым принц Чарльз, а следующий идет его сын Уильям.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/10-things-to-know-about-queen-elizabeth-iis-life/2022/09/08/2ecca79a-2f9f-11ed-bcc6-0874b26ae296_story.html
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