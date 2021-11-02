Гуляла с детьми на улице: в Великобритании мужчина изнасиловал женщину с ребёнком

В Великобритании злоумышленник совершил изнасилование. Об этом сообщает издание ТСН.

Изнасилование в Уэльсе. Фото: Pixabay

Как стало известно инцидент произошел в Уэльсе в мае 2021 года. Согласно данным СМИ, женщина со своими детьми гуляла по велосипедной дорожке. В какой-то момент за ними начал следовать неизвестный мужчина.

Приблизившись к женщине преступник приказал остановиться, а затем раздеться. Злоумышленник угрожал своей жертве тем, что нанесет вред её детям, если она не подчинится ему.

Во время нападения мужчина ударил пострадавшую и заставил лечь голой на землю прямо посреди дороги. После этого правонарушитель приказал женщине раздеть и свою дочь. Когда ребёнок оказался на земле, преступник пытался изнасиловать его.

Нападение прекратилось только тогда, когда ребёнок сказал, что уже не может дышать. После этого пострадавшим удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

Как пишет издание, изначально подсудимый утверждал, что женщина сама подошла к нему и попросила о грубом сексе. Позже преступник признался своему соседу в том, что на самом деле он изнасиловал женщину. Спустя некоторое время сосед обратился в полицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 24 года. Кроме того, подсудимый будет до конца своих дней находится в реестре сексуальных преступников.

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