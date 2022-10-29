Хакеры Путина сломали телефон Трасс и получили секретную информацию, включая поставки оружия Украине

Хакеры получили доступ к секретным материалам, находившимся на личном телефоне Лиз Трасс. Об этом сообщает британское издание The Mail on Sunday.

Лиз Трасс держит телефон. Фото из открытых источников

По сообщению британских журналистов утечка секретных материалов произошла в момент компании Трасс за борьбу за кресло премьер-министра. В это время Трасс была в должности министра иностранных дел Соединенного Королевства и обменивалась сообщениями с международными партнерами и союзниками.

Хакерский взлом телефона был скрыт с согласия с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.

Издание утверждает, что телефон содержал сообщения о критике Бориса Джонсона со стороны Трасс, которые в будущем можно использовать для шантажа.

Также британское издание утверждает, что в руки злоумышленников, работающих на президента России, попали деликатные моменты и дискуссии по личной переписке между Трассом и министрами иностранных дел.

Кроме того, руководство в Кремле могло получить детали по поставкам оружия для Украины от союзников. Власти Соединенного Королевства отказались давать комментарии на следующие вопросы:

"Мы не комментируем меры безопасности отдельных лиц", – сообщили в Министерстве безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден подверг критике Лиз Трасс из-за политики, которую она проводит на высоком посту.

Также "Комментарии" писали о британском агенте разведки, который сообщил о том, каким будет следующий президент России. По версии британского спецслужбы он будет более ультраправ.

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