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Хакеры Путина сломали телефон Трасс и получили секретную информацию, включая поставки оружия Украине

Российские власти могли получить данные о поставке оружия для Украины от союзников.

сегодня, 23:36
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Автор:

Slava Kot

Хакеры получили доступ к секретным материалам, находившимся на личном телефоне Лиз Трасс. Об этом сообщает британское издание The Mail on Sunday.

Хакеры Путина сломали телефон Трасс и получили секретную информацию, включая поставки оружия Украине

Лиз Трасс держит телефон. Фото из открытых источников

По сообщению британских журналистов утечка секретных материалов произошла в момент компании Трасс за борьбу за кресло премьер-министра. В это время Трасс была в должности министра иностранных дел Соединенного Королевства и обменивалась сообщениями с международными партнерами и союзниками.

Хакерский взлом телефона был скрыт с согласия с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.

Издание утверждает, что телефон содержал сообщения о критике Бориса Джонсона со стороны Трасс, которые в будущем можно использовать для шантажа.

Также британское издание утверждает, что в руки злоумышленников, работающих на президента России, попали деликатные моменты и дискуссии по личной переписке между Трассом и министрами иностранных дел.

Кроме того, руководство в Кремле могло получить детали по поставкам оружия для Украины от союзников. Власти Соединенного Королевства отказались давать комментарии на следующие вопросы:

"Мы не комментируем меры безопасности отдельных лиц", – сообщили в Министерстве безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден подверг критике Лиз Трасс из-за политики, которую она проводит на высоком посту.

Также "Комментарии" писали о британском агенте разведки, который сообщил о том, каким будет следующий президент России. По версии британского спецслужбы он будет более ультраправ.



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Источник: https://www.mailplus.co.uk/edition/news/politics/232629/truss-phone-hacked-by-putin-spies-for-top-secret-information
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