Индия блокирует авиасообщение с Великобританией

Индия в понедельник объявила о приостановке всех пассажирских рейсов из Великобритании из-за появления в стране нового штамма коронавируса. Об этом пишет Le Figaro.

"Принимая во внимание ситуацию в Соединенном Королевстве, правительство Индии решило приостановить все полеты из Соединенного Королевства в Индию до 31 декабря 2020 года", — заявило министерство Воздушный транспорт в твите.

В министерстве также заявили, что теперь все пассажиры из Великобритании должны будут пройти обязательные тесты RT-PCR. Большая община индийского происхождения проживает в Соединенном Королевстве, и сотни членов этой диаспоры ежедневно совершают поездки в Индию.

Несколько стран, включая Францию, Италию, Турцию, Австрию, Канаду, решили в воскресенье приостановить въезд с британских территорий на несколько дней после появления "британского" штамма COVID, который на 70% более заразен, по словам премьера Британии Бориса Джонсона

В субботу в Индии количество зараженных превысило 10 миллионов. Индия - вторая в мире по заболеваемости. С начала пандемии в Индии зарегистрировано 145 477 смертей, связанных с вирусом, и 9,6 миллиона пациентов выздоровели.

Напомним, университетская больница Гента, Бельгия, начнет проводить широкомасштабные испытания малоизвестной вакцины Curevac против Covid-19 в понедельник.

Ранее "Комментарии" сообщали, что первый министр Шотландии призвала продлить переходный период по Brexit из-за появления нового "британского" штамма коронавируса. По ее словам, Великобритания столкнулась с чрезвычайно серьезной ситуацией из-за новой мутации COVID-19, которая требует 100% внимания.













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