Скандал у Великій Британії: Трамп порушив королівський протокол (ВІДЕО)

Другий державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії розпочався зі скандалу. Під час офіційної зустрічі з королівською родиною Трамп порушив королівський протокол, що викликало хвилю критики у британських медіа та соцмережах.

Трамп порушив королівський протокол. Фото: AP/Еван Вуччі

Трамп та перша леді Меланія прибули до Віндзора, де їх зустріли принц і принцеса Уельські. Після короткого спілкування делегація попрямувала до короля Чарльза III. Під час вітання президент США не лише потиснув руку монарху, але й поклав руку поверх його руки. Цей жест вважається недоречним у рамках офіційного протоколу.

Однак цей крок став дріб’язковим у порівнянні з наступними діями президента США. Згодом, під час огляду почесної варти, Трамп знову опинився в центрі уваги. Він йшов попереду короля, розмовляючи з одним із охоронців. Відповідно до етикету, навіть члени королівської родини пересуваються позаду монарха, а випереджати його на публічних заходах вважається серйозним порушенням.

Відео, як Трамп порушив королівський протокол під час зустрічі з королем Чарльзом III.

У соціальних мережах негайно з’явилися коментарі з критикою дій американського президента.

"Трамп іде перед королем. Це образа нашого монарха".

"Він не поважав покійну королеву, не поважає й короля".

"Трамп вважає, що він важливіший за будь-кого. Це чистий нарцисизм".

Багато британців розцінили поведінку президента США як зневагу до традицій, підкреслюючи, що такий жест міг бути сприйнятий як "неповага" до королівської влади.

Попри інцидент, очікується, що під час переговорів Лондон закликатиме Вашингтон зберігати відданість НАТО, продовжувати підтримку України та зміцнювати двосторонні економічні відносини. Крім короля Чарльза Трамп також планує зустрітися з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що читачка по губах розкрила, що сказав Трамп Меланії після виходу з літака в Лондоні.

Також "Коментарі" писали про те, чому Трамп возить із собою холодильник з кров’ю.