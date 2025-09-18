logo_ukra

Король Чарльз пожартував про капелюх Меланії Трамп: що сказав монарх
Король Чарльз пожартував про капелюх Меланії Трамп: що сказав монарх

Під час зустрічі з Дональдом і Меланією Трамп у Віндзорському замку король Чарльз III пожартував про капелюх першої леді США.

18 вересня 2025, 08:55 comments2453
Автор:
Slava Kot

Під час державного візиту Дональда та Меланії Трамп до Великої Британії увагу журналістів привернув не лише дипломатичний етикет, а й несподіваний жарт короля Чарльза. Монарх жваво прокоментував капелюх першої леді США, чим викликав усмішку у колишньої моделі.

Король Чарльз пожартував про капелюх Меланії Трамп: що сказав монарх

Меланія та Дональд Трамп поруч з королем Чарльзом та королевою Каміллою. Фото AP/Кірсті Віґглсворт

17 вересня Дональд та Меланія Трамп відвідали Віндзорський замок. Їх зустріли принц і принцеса Уельські, після чого відбулася офіційна зустріч із королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Перша леді обрала для події капелюх фіолетового кольору з вкрай широкими крисами, подібно до того у якому Меланія Трамп була на інавгурації. Саме капелюх став приводом для легкої іронії з боку британського монарха.

Як повідомила експертка з читання по губах Нікола Гіклінг, під час рукостискання Чарльз звернувся до Меланії з легким жартом.

"Сподіваюся, вітер не знесе вашого капелюха", — сказав Чарльз.

Слова короля викликали сміх у першої леді, яка невдовзі привіталася з королевою Каміллою.

Після офіційного знайомства герцогиня Кейт поспілкувалася з Меланією Трамп. За словами Гіклінг, жінки обговорювали моду, зокрема свої пальта, після чого Меланія перевела розмову на особисті теми, розпитавши про дітей принца і принцеси Уельських.

У цей час Дональд Трамп обговорював з королем Чарльзом питання, пов’язані з візитом. Після короткої розмови вони вирушили у прогулянку територією Віндзора в королівській кареті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп порушив королівський протокол та зганьбився перед королем Чарльзом III.

Також "Коментарі" писали, що літак Трампа ледь уник авіакатастрофи під час польоту до Великої Британії.



Джерело: https://metro.co.uk/2025/09/17/ice-breaking-joke-charles-shared-melania-revealed-lip-reading-expert-24189365/
