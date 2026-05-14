Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Великобритания Король Чарльз в своей тронной речи упомянул об Украине: что сказал
Король Чарльз в своей тронной речи упомянул об Украине: что сказал

Король Чарльз III заявил о дальнейшей поддержке Украины.

14 мая 2026, 08:15
Slava Kot

Король Великобритании Чарльз III во время торжественного открытия новой сессии парламента в Вестминстерском дворце отдельно упомянул Украину и пообещал продолжение британской поддержки на фоне войны с Россией.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Во время тронной речи 13 мая король Чарльз подчеркнул, что правительство Великобритании и дальше будет придерживаться внешней политики, основанной на защите национальных интересов и безопасности союзников.

"В этом нестабильном мире мое правительство и дальше будет проводить внешнюю политику, основываясь на трезвом анализе национальных интересов. Оно будет продолжать оказывать неизменную поддержку храброму народу Украины, который борется на передовой за свободу", — сказал король Чарльз.

Монарх также подчеркнул важность укрепления сотрудничества с европейскими партнерами и подтвердил приверженность Лондона обязательствам перед НАТО. По его словам, британское правительство продолжит инвестировать в сферу обороны, энергетическую безопасность и стратегическую устойчивость страны.

Король Чарльз уже не в первый раз публично высказывается в поддержку Украины. В частности, во время визита Дональда Трампа в Виндзорский замок в 2025 году британский король также говорил о необходимости преодоления российской агрессии и достижения справедливого мира. А в апреле этого года монарх выступил перед Конгрессом США, где также упомянул об Украине. Тогда король Чарльз сравнил теракты 11 сентября с войной в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Британии во время визита в США сделал заявление об Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп в приватной беседе предупредил британского монарха об угрозе ядерной войны.



Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/the-kings-speech-2026
