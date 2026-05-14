Король Чарльз в своей тронной речи упомянул об Украине: что сказал

Король Великобритании Чарльз III во время торжественного открытия новой сессии парламента в Вестминстерском дворце отдельно упомянул Украину и пообещал продолжение британской поддержки на фоне войны с Россией.

Король Чарльз III.

Во время тронной речи 13 мая король Чарльз подчеркнул, что правительство Великобритании и дальше будет придерживаться внешней политики, основанной на защите национальных интересов и безопасности союзников.

"В этом нестабильном мире мое правительство и дальше будет проводить внешнюю политику, основываясь на трезвом анализе национальных интересов. Оно будет продолжать оказывать неизменную поддержку храброму народу Украины, который борется на передовой за свободу", — сказал король Чарльз.

Монарх также подчеркнул важность укрепления сотрудничества с европейскими партнерами и подтвердил приверженность Лондона обязательствам перед НАТО. По его словам, британское правительство продолжит инвестировать в сферу обороны, энергетическую безопасность и стратегическую устойчивость страны.

Король Чарльз уже не в первый раз публично высказывается в поддержку Украины. В частности, во время визита Дональда Трампа в Виндзорский замок в 2025 году британский король также говорил о необходимости преодоления российской агрессии и достижения справедливого мира. А в апреле этого года монарх выступил перед Конгрессом США, где также упомянул об Украине. Тогда король Чарльз сравнил теракты 11 сентября с войной в Украине.

