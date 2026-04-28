logo_ukra

BTC/USD

76872

ETH/USD

2286.99

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Король Британії під час візиту до США зробив заяву про Україну: деталі

Король Чарльз III окремо привітав посла України та висловив підтримку українцям, повідомила Ольга Стефанішина.

28 квітня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Король Великої Британії Чарльз III під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зробив символічний жест на підтримку України. Британський монарх окремо привітав посла України у США Ольгу Стефанішину та висловив солідарність з українським народом.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Ольга Стефанішина розповіла, що король Британії висловив у США підтримку українцям. Це сталося після офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у Вашингтоні.

"Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз ІІІ вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям", — заявила Стефанішина.

Чотириденний державний візит короля Чарльза  до США став першим приїздом британського монарха до країни за останні 19 років. Поїздка присвячена 250-й річниці незалежності Сполучених Штатів та покликана підкреслити стратегічне партнерство Лондона і Вашингтона.

Велика Британія залишається одним із ключових союзників Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ. Лондон послідовно підтримує Україну політично, фінансово та у сфері безпеки. За даними The Guardian, президент США Дональд Трамп та король Чарльз ІІІ зустрінуться без преси, щоб уникнути інциденту, схожого на суперечку Зеленського та Трампа у лютому 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп дав важливу обіцянку королю Британії перед його візитом до США.

Також "Коментарі" писали, що США оконфузилися під час підготовки до візиту короля Чарльза та вивісили не той прапор. Замість британського поруч з американським виставили прапор Австралії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1162895.html
Теги:

Новини

Всі новини