Король Британії під час візиту до США зробив заяву про Україну: деталі

Король Великої Британії Чарльз III під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зробив символічний жест на підтримку України. Британський монарх окремо привітав посла України у США Ольгу Стефанішину та висловив солідарність з українським народом.

Король Чарльз III.

Ольга Стефанішина розповіла, що король Британії висловив у США підтримку українцям. Це сталося після офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у Вашингтоні.

"Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз ІІІ вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям", — заявила Стефанішина.

Чотириденний державний візит короля Чарльза до США став першим приїздом британського монарха до країни за останні 19 років. Поїздка присвячена 250-й річниці незалежності Сполучених Штатів та покликана підкреслити стратегічне партнерство Лондона і Вашингтона.

Велика Британія залишається одним із ключових союзників Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ. Лондон послідовно підтримує Україну політично, фінансово та у сфері безпеки. За даними The Guardian, президент США Дональд Трамп та король Чарльз ІІІ зустрінуться без преси, щоб уникнути інциденту, схожого на суперечку Зеленського та Трампа у лютому 2025 року.

