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Главная Новости Мир Великобритания 12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО)
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12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО)

Английский шеф-повар пропала без вести в 2009 году

сегодня, 18:13
Автор:

Денис Подставной

В британском графстве Северный Йоркшир полиция продолжает расследовать дело без вести исчезнувшей Клаудии Лоуренс. С момента пропажи девушки прошло 12 лет. Об этом пишет издание Mirror.

12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО)

Исчезновение Клаудии Лоуренс. Фото Mirror

Клаудия Лоренс бесследно исчезла в марте 2009 года. На то время девушке было 35 лет. Она занимала должность шеф-повара в Гудрик-колледже Йоркского университета в Центре Роджера Кирка. В день пропажи Лоуренс вернулась с работы, поговорила по телефону с мамой, отправила в 20:23 текстовое сообщение своему другу, и в 21:12 получила смс от работника бара на Кипре. 

12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО) - фото 2

Уже следующим утром девушка не вышла на работу и коллеги забили тревогу. Позже родственники обратились в полицию. Спустя шесть недель поиска Клаудии, дело было переквалифицировано в умышленное убийство. Однако правоохранители отметили, что доказетльств того, что девушка мертва, у них нет.

С момента пропажи Клаудии Лоуренс прошло 12 лет. Полиция продолжает расследования и не теряет надежды пролить свет на это загадочное исчезновение шеф-повара. 

12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО) - фото 3

Как пишет источник, сегодня правоохранители выкопали землю возле гравийных карьеров всего в нескольких километрах от того места, где Лоуренс в последний раз видели случайные прохожие 12 лет назад. Офицеры оцепили большой участок земли возле гравийных карьеров в Сэнд-Хаттоне, деревне в 12 километрах от дома Клаудии в Йорке.

Вчера группа подводных дайверов обыскала близлежащие озера и течении следующих нескольких дней продолжит там же работу. 

12 лет поисков: в Англии расследуют дело о загадочном исчезновении шеф-повара (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в России пропавшего ребёнка нашли расчленённым в мешке. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Италии была убита молодая девушка из Украины. Стали известны некоторые подробности дела. Детальнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/police-dig-up-land-close-24853293
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