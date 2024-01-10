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На фоне неопределенности с помощь Украине от США в Британии сделали обнадеживающее заявление

Глава МИД Британии заверил, что британцы готовы поддерживать Украину годами

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам стоит сохранять единство в помощи, не тратя время на споры и непонятные обсуждения. Как передает портал "Комментарии", об этом министр сообщил во время дебатов в Палате общин, которые транслировал канал "Sky News".

На фоне неопределенности с помощь Украине от США в Британии сделали обнадеживающее заявление

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

Дэвид Кэмерон заверил, что Британия была и останется преданным союзником Киева. Лондон готов помогать Украине в 2024, 2025 и 2026 годах, так как это является вызовом для целого поколения.                                        

"Я не хочу вдаваться в цифры по снарядам, но сложите ВВП стран коалиции — и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможным встать на достаточную индустриальную основу", — заявил топ-дипломат.

Он отметил, что война Израиля против ХАМАС отвлекает внимание от Украины.

Кэмерон также заявил, что задача Лондона – сделать все возможное, чтобы вопрос Украины оставался в фокусе внимания международного сообщества. 

"Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целеустремленными, насколько это возможно. В отличие от США и некоторых других стран, это не предмет споров в британской политике", — подытожил глава внешнеполитического ведомства Великобритании.

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Также издание "Комментарии" сообщало – когда прояснится ситуация с помощь Украине от США: о какой угрозе говорят в мире.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1755&v=tDKL8cqrE1Y&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
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