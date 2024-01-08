Миллиарды долларов помощи для Украины будут разблокированы: в Сенате дали оптимистический прогноз

В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции могут обнародовать на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", – отметил Джеймс Лэнкфорд.

Он добавил, что есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.

Республиканец добавил, что, если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", – сказал республиканец.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе с каникул выходит Конгресс США, который уже почти три месяц не может принять решение о выделении помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии, которые, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, так и не пришли к согласию по изменениям в иммиграционной политике США, которые республиканцы "подвязали" под столь важное для Украины голосование. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс, что многомиллиардный пакет помощи будет, наконец, проголосован? Понимают ли в Штатах все риски снижения поддержки Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



