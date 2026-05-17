logo

BTC/USD

78241

ETH/USD

2190.14

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Премьер Британии Кир Стармер планирует идти в отставку: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер Британии Кир Стармер планирует идти в отставку: что произошло

Кир Стармер вроде бы планирует покинуть пост. Daily Mail пишет о внутреннем кризисе в правительстве Великобритании и давлении после провала выборов.

17 мая 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники правительства и среди союзников премьера. По данным издания, глава британского правительства хочет самостоятельно определить время и формат своего ухода во избежание публичного политического унижения.

Премьер Британии Кир Стармер планирует идти в отставку: что произошло

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Как утверждают собеседники британского издания, Стармер отдает себе отчет, что внутренняя ситуация в правительстве становится все более сложной. На Даунинг-стрит якобы усугубляются конфликты между разными группами влияния, а сам премьер чувствует "предательство" со стороны части членов Кабинета министров.

По информации Daily Mail, некоторые союзники призывают Стармера не торопиться с решением и дождаться результатов дополнительных выборов в Мейкерфилде. В частности, бывший руководитель аппарата премьера Морган Максуини считает, что результаты голосования могут изменить политическую атмосферу вокруг правительства. В то же время, другие собеседники издания убеждены, что премьер не хочет рисковать дальнейшим падением рейтинга и потерять контроль над ситуацией.

"Кир упрямый. У него есть эта способность верить, что ничто не высечено на камне. Что он кот с девятью жизнями. Больше нет. Кир Стармер осознает, что его девятая и последняя жизнь закончилась", — говорится в статье.

Политический кризис в Британии разворачивается на фоне серьезных проблем для лейбористской партии. После последних местных и региональных выборов партия потеряла около 1500 мест, что стало одним из самых плохих результатов за последние годы.

Заметим, что официальных заявлений от Стармера пока нет. Его команда также воздерживается от комментариев по поводу возможного графика отставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто требует отставки Кира Стармера.

Также "Комментарии" писали, что британский премьер "взорвался" из-за Трампа и Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.com/news/article-15824081/DAN-HODGES-sources-tell-Keir-decided-stand-hell-terms.html
Теги:

Новости

Все новости