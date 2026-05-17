Премьер Британии Кир Стармер планирует идти в отставку: что произошло

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники правительства и среди союзников премьера. По данным издания, глава британского правительства хочет самостоятельно определить время и формат своего ухода во избежание публичного политического унижения.

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Как утверждают собеседники британского издания, Стармер отдает себе отчет, что внутренняя ситуация в правительстве становится все более сложной. На Даунинг-стрит якобы усугубляются конфликты между разными группами влияния, а сам премьер чувствует "предательство" со стороны части членов Кабинета министров.

По информации Daily Mail, некоторые союзники призывают Стармера не торопиться с решением и дождаться результатов дополнительных выборов в Мейкерфилде. В частности, бывший руководитель аппарата премьера Морган Максуини считает, что результаты голосования могут изменить политическую атмосферу вокруг правительства. В то же время, другие собеседники издания убеждены, что премьер не хочет рисковать дальнейшим падением рейтинга и потерять контроль над ситуацией.

"Кир упрямый. У него есть эта способность верить, что ничто не высечено на камне. Что он кот с девятью жизнями. Больше нет. Кир Стармер осознает, что его девятая и последняя жизнь закончилась", — говорится в статье.

Политический кризис в Британии разворачивается на фоне серьезных проблем для лейбористской партии. После последних местных и региональных выборов партия потеряла около 1500 мест, что стало одним из самых плохих результатов за последние годы.

Заметим, что официальных заявлений от Стармера пока нет. Его команда также воздерживается от комментариев по поводу возможного графика отставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто требует отставки Кира Стармера.

Также "Комментарии" писали, что британский премьер "взорвался" из-за Трампа и Путина.