Премьер Британии отреагировал на ультиматум Трампа по отношению к ЕС через Гренландию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда европейских союзников в ответ на поддержку Дании и размещение военных контингентов на Гренландии. Лондон считает такой шаг США ошибочным и подрывающим единство НАТО.

Стармер ответил на пошлины Трампа. Фото из открытых источников

Кир Стармер в сообщении X заявил, что позиция Британии относительно Гренландии является четкой и неизменной: остров является частью Королевства Дания, а вопросы его будущего должны решать гренландцы и датчане. По его словам, безопасность в Арктике является общей ответственностью всего Альянса, особенно учитывая рост активности России в регионе.

"Применять тарифы к союзникам за то, что они заботятся о коллективной безопасности союзников в НАТО – это совершенно ложный подход. Конечно, мы будем напрямую говорить об этом с администрацией США", – сказал премьер Великобритании.

Реакция Стармера прозвучала после заявления Трампа от 17 января о намерении ввести пошлины против стран, не поддерживающих его подход к "контролю" над Гренландией. Этим шагам предшествовала серия резких заявлений американского президента о стратегической важности острова для США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении ЕС, что тарифные решения Трампа против стран Европы через Гренландию играют на руку Китаю и России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле впервые отреагировали на ультиматум Трампа странам ЕС. Представитель Путина Кирилл Дмитриев призвал лидеров Европы "не провоцировать своего папу" — президента США.