Прем’єр Британії відреагував на ультиматум Трампа щодо ЄС через Гренландію

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита проти низки європейських союзників у відповідь на їхню підтримку Данії та розміщення військових контингентів на Гренландії. Лондон вважає такий крок США хибним і таким, що підриває єдність НАТО.

Стармер відповів на мита Трампа. Фото з відкритих джерел

Кір Стармер у дописі в соцмережі X заявив, що позиція Британії щодо Гренландії є чіткою й незмінною: острів є частиною Королівства Данія, а питання його майбутнього мають вирішувати гренландці та данці. За його словами, безпека в Арктиці є спільною відповідальністю всього Альянсу, особливо з огляду на зростання активності Росії в регіоні.

"Застосовувати тарифи щодо союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку союзників у НАТО – це цілковито хибний підхід. Звісно, ми будемо безпосередньо говорити про це з адміністрацією США", – сказав прем’єр Великобританії.

Реакція Стармера пролунала після заяви Трампа від 17 січня про намір запровадити мита проти країн, які не підтримують його підхід до "контролю" над Гренландією. Цим крокам передувала серія різких заяв американського президента щодо стратегічної важливості острова для США.

