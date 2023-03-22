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Принц Уильям сегодня совершил ради Украины тайную поездку в Польшу

Планируемый визит призван продемонстрировать солидарность с военными, поддерживающими Украину. Это также посылает серьезный сигнал России на той неделе, когда президент Китая посетил Кремль

сегодня, 22:42
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Автор:

Моесеенко Валентина

Хотя члены королевской семьи не могут непосредственно участвовать в политике, их "мягкая сила" имеет значительное влияние, пишут "Комментарии", рассказывая о тайном визите в польские и британские войска у границы с Украиной Принца УильямаВизит пришлось держать в тайне из соображений безопасности, пока старший член королевской семьи не покинет военную базу Жешув, расположенную в 60 милях от границы с Украиной.

Принц Уильям сегодня совершил ради Украины тайную поездку в Польшу

Принц посетил военные базы, всего в 60 милях от границы с Украиной


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Сегодня днем я поехал в Польшу, чтобы встретиться с британскими и польскими войсками, где я услышал об их чрезвычайной работе в поддержку Украины . Мое обращение к ним от имени всех нас, спасибо", — написал у себя на странице в Twitter Уильям.

Принц Уэльский встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими территориальных сил обороны Польши. Также беседовал с британскими солдатами, дислоцированными в этом регионе, и поинтересовался их опытом работы в Польше и поддержкой Украины. А еще – узнать о помощи , которую они предоставляют Украине, высоко оценив их "страсть" и "решительность защищать наши общие свободы".

Принц Уильям планирует также посетить еще Варшаву и центр размещения, который помогает украинским семьям, бежавшим от войны. Отражая гуманитарный ответ страны, он писал о "вдохновляющей гуманности", которую предлагают поляки.

"Вы открыли свои сердца так же, как и свои дома", — сказал он.

К слову, город Жешув стал логистическими воротами в Украину, куда поступает большинство западного оружия, прежде чем отправляться через границу в Украину. Миллиарды фунтов оружия и боеприпасов прошли через центр под руководством США с начала российского вторжения.

Как писали "Комментарии", Владимир Зеленский 8 февраля 2023 года посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными. Это был первый визит в Соединенное Королевство после российского вторжения в его страну.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Великобритания выделит Украине в этом году 2,3 млрд фунтов.

Читайте на сайте "Комментарии" — Франция и Британия договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России.



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Источник: https://news.sky.com/story/prince-william-makes-secret-visit-to-polish-and-british-troops-near-ukraine-border-12840062
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