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Моесеенко Валентина
Хотя члены королевской семьи не могут непосредственно участвовать в политике, их "мягкая сила" имеет значительное влияние, пишут "Комментарии", рассказывая о тайном визите в польские и британские войска у границы с Украиной Принца Уильяма. Визит пришлось держать в тайне из соображений безопасности, пока старший член королевской семьи не покинет военную базу Жешув, расположенную в 60 милях от границы с Украиной.
Принц посетил военные базы, всего в 60 милях от границы с Украиной
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Принц Уэльский встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими территориальных сил обороны Польши. Также беседовал с британскими солдатами, дислоцированными в этом регионе, и поинтересовался их опытом работы в Польше и поддержкой Украины. А еще – узнать о помощи , которую они предоставляют Украине, высоко оценив их "страсть" и "решительность защищать наши общие свободы".
Принц Уильям планирует также посетить еще Варшаву и центр размещения, который помогает украинским семьям, бежавшим от войны. Отражая гуманитарный ответ страны, он писал о "вдохновляющей гуманности", которую предлагают поляки.
К слову, город Жешув стал логистическими воротами в Украину, куда поступает большинство западного оружия, прежде чем отправляться через границу в Украину. Миллиарды фунтов оружия и боеприпасов прошли через центр под руководством США с начала российского вторжения.
Как писали "Комментарии", Владимир Зеленский 8 февраля 2023 года посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными. Это был первый визит в Соединенное Королевство после российского вторжения в его страну.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Великобритания выделит Украине в этом году 2,3 млрд фунтов.
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