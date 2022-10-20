Российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету Boeing RC-135

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил Палате общин, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону самолета-разведчика Boeing RC-135. Инцидент произошел в международной зоне акватории Черного моря.

Boeing RC-135. Фото с открытых источников

Министр обороны сообщил, что 29 сентября британский самолет, занимающийся радиоэлектронной разведкой, попал под огонь одного из российских истребителей Су-27, предварительно отслеживавших полет Boeing RC-135 в течение 1,5 часа.



Бен Уоллес считает, что это потенциально опасный инцидент, но рад, что удалось избежать серьезных последствий.



В настоящее время Британия временно приостановила полеты, а министр обороны Бен Уоллес отправил письмо российскому коллеге Сергею Шойгу об обеспокоенности такими действиями РФ, ведь исследовательский самолет летел по известному ранее маршруту и ​​не имел вооружения.



Ответ был получен Уоллесом 10 октября. Россияне сообщают, что выпуск ракеты состоялся из-за технических неисправностей.



Мы не воспринимаем это как умышленную эскалацию со стороны россиян, – сказал Уоллес.

Boeing RC-135 – это самолет, отслеживающий радиолокационные сигналы от других систем. Кроме того, эта техника способна оценивать атмосферу по радиоактивности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 10 тыс. украинских солдат завершили свои учения в Соединенном Королевстве и теперь возвращаются в Украину. Это уже вторая группа украинских военных закончила обучение в



Также "Комментарии" писали о возможном преемнике Владимире Путине. Бывший глава британской разведки считает, что он может быть еще более ультраправый, чем Путин.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!