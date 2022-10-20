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Главная Новости Мир Великобритания Российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету Boeing RC-135
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Российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету Boeing RC-135

Россияне могли нанести повреждения британской технике, летавшей над Черным морем.

сегодня, 17:53 comments1198
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил Палате общин, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону самолета-разведчика Boeing RC-135. Инцидент произошел в международной зоне акватории Черного моря.

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету Boeing RC-135

Boeing RC-135. Фото с открытых источников

Министр обороны сообщил, что 29 сентября британский самолет, занимающийся радиоэлектронной разведкой, попал под огонь одного из российских истребителей Су-27, предварительно отслеживавших полет Boeing RC-135 в течение 1,5 часа.

Бен Уоллес считает, что это потенциально опасный инцидент, но рад, что удалось избежать серьезных последствий.

В настоящее время Британия временно приостановила полеты, а министр обороны Бен Уоллес отправил письмо российскому коллеге Сергею Шойгу об обеспокоенности такими действиями РФ, ведь исследовательский самолет летел по известному ранее маршруту и ​​не имел вооружения.

Ответ был получен Уоллесом 10 октября. Россияне сообщают, что выпуск ракеты состоялся из-за технических неисправностей.

Мы не воспринимаем это как умышленную эскалацию со стороны россиян, – сказал Уоллес.

Boeing RC-135 – это самолет, отслеживающий радиолокационные сигналы от других систем. Кроме того, эта техника способна оценивать атмосферу по радиоактивности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 10 тыс. украинских солдат завершили свои учения в Соединенном Королевстве и теперь возвращаются в Украину. Это уже вторая группа украинских военных закончила обучение в

Также "Комментарии" писали о возможном преемнике Владимире Путине. Бывший глава британской разведки считает, что он может быть еще более ультраправый, чем Путин.



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Источник: https://news.sky.com/story/russian-jet-released-missile-near-raf-aircraft-during-patrol-over-black-sea-12725414
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Обсуждения

Микки

сегодня, 17:19

Как и всегда...орки включили дурачка и несут очередную пургу. Адоверчивіе,разполневшие на шикарніх харчах капиталисті как и всегда верят и проявляют озабоченную озабоченность. Машут пальчиками - ну - ну.... всячески осуждают ,легонько хлопают путна по попке во избежаніе ескалаціі. А Украінцев пущай расстрелівают ракетами.....

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