Российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету Boeing RC-135

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Slava Kot
Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил Палате общин, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону самолета-разведчика Boeing RC-135. Инцидент произошел в международной зоне акватории Черного моря.
Boeing RC-135. Фото с открытых источников
Министр обороны сообщил, что 29 сентября британский самолет, занимающийся радиоэлектронной разведкой, попал под огонь одного из российских истребителей Су-27, предварительно отслеживавших полет Boeing RC-135 в течение 1,5 часа.
Бен Уоллес считает, что это потенциально опасный инцидент, но рад, что удалось избежать серьезных последствий.
В настоящее время Британия временно приостановила полеты, а министр обороны Бен Уоллес отправил письмо российскому коллеге Сергею Шойгу об обеспокоенности такими действиями РФ, ведь исследовательский самолет летел по известному ранее маршруту и не имел вооружения.
Ответ был получен Уоллесом 10 октября. Россияне сообщают, что выпуск ракеты состоялся из-за технических неисправностей.
Boeing RC-135 – это самолет, отслеживающий радиолокационные сигналы от других систем. Кроме того, эта техника способна оценивать атмосферу по радиоактивности.
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Микки
сегодня, 17:19
Как и всегда...орки включили дурачка и несут очередную пургу. Адоверчивіе,разполневшие на шикарніх харчах капиталисті как и всегда верят и проявляют озабоченную озабоченность. Машут пальчиками - ну - ну.... всячески осуждают ,легонько хлопают путна по попке во избежаніе ескалаціі. А Украінцев пущай расстрелівают ракетами.....