Скандал в Великобритании: Трамп нарушил королевский протокол (ВИДЕО)

Второй государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию начался со скандала. Во время официальной встречи с королевской семьей Трамп нарушил королевский протокол, что вызвало волну критики в британских медиа и соцсетях.

Трамп нарушил королевский протокол. Фото: AP/Эван Уччи

Трамп и первая леди Мелания прибыли в Виндзор, где их встретили принц и принцесса Уэльские. После короткого общения делегация направилась к королю Чарльзу III. Во время поздравления президент США не только пожал руку монарху, но и положил руку поверх его руки. Этот жест считается неуместным в рамках официального протокола.

Однако этот шаг стал мелочным по сравнению со следующими действиями президента США. Впоследствии, во время осмотра почетного караула, Трамп снова оказался в центре внимания. Он шел впереди короля, разговаривая с одним из охранников. Согласно этикету даже члены королевской семьи передвигаются позади монарха, а опережать его на публичных мероприятиях считается серьезным нарушением.

Видео, как Трамп нарушил королевский протокол во время встречи с королем Чарльзом III.

В социальных сетях немедленно появились комментарии по критике действий американского президента.

"Трамп идет перед королем. Это оскорбление нашего монарха".

"Он не уважал покойную королеву, не уважает и короля".

"Трамп считает, что он важнее любого. Это чистый нарциссизм".

Многие британцы расценили поведение президента США как пренебрежение к традициям, подчеркивая, что такой жест мог быть воспринят как "неуважение" к королевской власти.

Несмотря на инцидент, ожидается, что во время переговоров Лондон будет призывать Вашингтон сохранять приверженность НАТО, продолжать поддержку Украины и укреплять двусторонние экономические отношения. Помимо короля Чарльза Трамп также планирует встретиться с премьер-министром Киром Стармером.

