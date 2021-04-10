Стало известно, когда и как пройдут похороны принца Филиппа

Британского принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, скончавшегося в пятницу в возрасте 99 лет, проведут в последний путь во время церемониальных похорон в субботу, 17 апреля, без какого-либо публичного доступа или публичной процессии, сообщил Букингемский дворец. Об этом пишет Reuters.



Когда и как пройдут похороны принца Филиппа

Похороны состоятся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 15:00 по местному времени 17 апреля. Не будет никакого общественного доступа, никаких публичных процессий, и похороны будут проходить исключительно на территории Виндзорского замка.

Королева одобрила эти планы.

В настоящее время Филипп покоится в Частной часовне Виндзорского замка. 17 апреля гроб перенесут от Парадного входа в часовню Святого Георгия для отпевания.

Служба начнется с национальной минуты молчания. Конгрегация будет придерживаться национальных руководящих принципов на фоне COVID-19. По окончании службы Филипп будет похоронен в Королевском склепе в часовне Святого Георгия.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире. До конца дня в субботу, 17 апреля, будет объявлен национальный траур. Королевская семья будет соблюдать двухнедельный королевский траур.

Принц Чарльз и другие члены королевской семьи примут участие в пешем шествии за гробом Филиппа. Королева не пойдет в процессии.

Принц Гарри планирует присутствовать на похоронах.

Список гостей на похороны будет ограничен 30 особами в соответствии с правительственными указаниями, то есть участники будут носить маски.

Детальный план церемонии похорон принца Филиппа

В день похорон гроб, покрытый штандартом принца Филиппа, венком, морской фуражкой и шпагой и сопровождаемый деканом Виндзора и лордом-камергером, будет перенесен к Парадному входу Виндзорского замка группой носильщиков из роты королевы, 1-го батальона гренадерской гвардии.

В четырехугольнике Виндзорского замка выстроятся представительные отряды, набранные из особых военных связей Филиппа, таких как Королевский флот, королевская морская пехота, гренадерская гвардия, Королевские винтовки Гуркха, Разведывательный корпус и горцы.

Пешая гвардия и Домашняя кавалерия выстроятся по периметру четырехугольника.

Гроб покинет Парадный вход Виндзорского замка в 14:45 по местному времени в специально модифицированном Land Rover, который помогал проектировать принц Филипп.

Возглавит шествие оркестр гренадерской гвардии, полковником которой герцог Эдинбургский был 42 года. По бокам Land Rover будут стоять носильщики из Королевской морской пехоты, полков, корпусов и авиабаз.

Гроб прибудет к подножию Западной лестницы часовни Святого Георгия в 14:53 году в сопровождении Почетного караула и Оркестра из винтовок. В Подковообразном монастыре разместятся советники по обороне Содружества из Канады, Австралии, Новой Зеландии и Тринидада и Тобаго.

По Западным ступеням часовни Святого Георгия выстроится спешенный отряд Домашней кавалерии. Королевская военно-морская трубная партия протрубит "Still", как только Land Rover окажется у подножия Западной лестницы.

Гроб будет поставлен на общенациональную минуту молчания в 15:00 по местному времени.

"Знаки отличия" герцога Эдинбургского – медали и ордена, врученные Филиппу, его фельдмаршальский жезл и крылья Королевских ВВС, а также знаки отличия Дании и Греции – будут размещены на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.

Напомним, британская королевская семья погрузилась в кризис после того, как принц Гарри и Меган Маркл рассказали о расизме в интервью Опре Уинфри.

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