Стармер оставил подарок Эрдогана в Турции после саммита НАТО: что с ним не так

Неожиданный дипломатический подарок, который президент Турции Реджеп Эрдоган вручил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время саммита НАТО, не попадет в Лондон. Причиной стали британские правила по ввозу огнестрельного оружия.

Кир Стармер и Реджеп Эрдоган. Фото: AP

По информации британских СМИ, Эрдоган подарил Стармеру персонализированный револьвер с выгравированным именем британского премьера. Оружие было функциональным и комплектовалось боевыми патронами. Несмотря на то, что турецкая сторона согласовала все необходимые формальности для вывоза подарка, британское законодательство не разрешает импорт такого оружия без специальных процедур.

В результате револьвер остался в распоряжении британских официальных представителей в Турции. По данным BBC, в ближайшее время его должны деактивировать, и после этого оружие лишится возможности быть боевым и станет сувениром. Фотографии самого подарка пока не обнародовались.

После завершения саммита Стармер положительно оценил результаты встречи союзников. Он заявил, что НАТО продемонстрировало единство в вопросах безопасности, а страны Альянса смогли выработать общий подход к ключевым международным вызовам.

"Это был хороший саммит. Мы достигли того, чего хотели достичь, а именно единства. Это для нас очень важно, особенно учитывая продолжающиеся конфликты в Украине и в Иране", — сказал Стармер.

Это будет последнее крупное международное мероприятие Кира Стармера после того, как он объявил о своей отставке в прошлом месяце.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган удивил лидеров НАТО необычным подарком. Кому еще подарил оружие после саммита Североатлантического союза.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в курьез во время встречи с Зеленским. Президент США случайно назвал его Путиным.