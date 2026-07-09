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Стармер залишив подарунок Ердогана в Туреччині після саміту НАТО: що з ним не так

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер залишив у Туреччині подарований Ердоганом персоналізований револьвер.

9 липня 2026, 14:00
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Slava Kot

Несподіваний дипломатичний подарунок, який президент Туреччини Реджеп Ердоган вручив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру під час саміту НАТО, не потрапить до Лондона. Причиною стали британські правила щодо ввезення вогнепальної зброї.

Стармер залишив подарунок Ердогана в Туреччині після саміту НАТО: що з ним не так

Кір Стармер та Реджеп Ердоган. Фото: AP

За інформацією британських ЗМІ, Ердоган подарував Стармеру персоналізований револьвер з вигравіруваним ім'ям британського прем'єра. Зброя була функціональною та комплектувалася бойовими набоями. Попри те, що турецька сторона погодила всі необхідні формальності для вивезення подарунка, британське законодавство не дозволяє імпорт такої зброї без спеціальних процедур.

У результаті револьвер залишився у розпорядженні британських офіційних представників у Туреччині. За даними BBC, найближчим часом його мають деактивувати, і після цього зброя втратить можливість бути бойовою і стане сувеніром. Фотографії самого подарунка наразі не оприлюднювалися.

Після завершення саміту Стармер позитивно оцінив результати зустрічі союзників. Він заявив, що НАТО продемонструвало єдність у питаннях безпеки, а країни Альянсу змогли виробити спільний підхід до ключових міжнародних викликів.

"Це був хороший саміт. Ми досягли того, чого хотіли досягти, а саме єдності. Це для нас дуже важливо, особливо з огляду на конфлікти, що тривають в Україні та в Ірані", – сказав Стармер.

Це буде останній великий міжнародний захід Кіра Стармера після того, як він оголосив про свою відставку минулого місяця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ердоган здивував лідерів НАТО незвичайним подарунком. Кому ще подарував зброю після саміту Альянсу.

Також "Коментарі" писали, що Трамп потрапив у курйоз під час зустрічі із Зеленським. Президент США випадково назвав його Путіним.



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Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/c0jy3pd2jzqo
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