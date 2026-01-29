Сын бывших топ менеджеров РФ избил подругу сына Трампа: детали скандала

Лондонский суд присяжных признал 22-летнего россиянина Матвея Румянцева виновным в нанесении телесных повреждений и препятствии правосудию по делу об избиении женщины, которая дружила с младшим сыном президента США Берроном Трампом. Ключевую роль в разоблачении инцидента сыграл именно сын Дональда Трампа, который во время видеозвонка стал свидетелем нападения и сообщил экстренные службы.

Матвей Румянцев. Фото: METROPOLITAN POLICE

По версии обвинения, конфликт между Матвеем Румянцевым и девушкой, имя которой не называют, произошел ночью 17 января 2025 после совместного употребления алкоголя. Румянцев, охваченный ревностью из-за общения потерпевшей с Берроном Трампом, ударил женщину по лицу. В момент избиения на телефон поступил звонок по FaceTime от сына Трампа.

Как свидетельствуют судебные материалы, Беррон увидел мужчину без рубашки, а затем женщину, которая плакала и что-то говорила по-русски. После этого Трамп позвонил в службу 999 и сообщил о нападении.

Подробности отношений потерпевшей и сына Трампа неясны. В ходе общения с полицией Беррон Трамп заявил, что "очень близок" с ней. Как известно, последний визит Трампа-младшего в Великобританию состоялся в 2019 году, когда ему было 13 лет. Однако из судебных данных известно, что россиянка недавно была в США и других странах, в частности РФ.

После задержания Румянцев получил запрет на контакт с девушкой, однако россиянин нарушил его, пытался звонить и передавал письма с просьбой отозвать заявление. Хотя женщина временно отказалась от обвинений, она позже возобновила жалобу.

Суд в Лондоне признал Румянцева виновным в избиении и давлении на потерпевшую, однако оправдал его по обвинениям в нападении в ноябре 2024-го, в изнасилованиях и умышленном удушении. Приговор россиянина будет оглашен 27 марта.

Румянцев живет в Великобритании с 15 лет. Его мать Валентина Румянцева работала гендиректором ООО "Проктер Энд Гэмбл Престиж Продактс", а отец является основателем кофейни One Bucks Coffee. До этого Румянцев-старший работал в British American Tobacco и Nike.

