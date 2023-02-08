В Британии дали ответ, когда начнутся учения для украинских пилотов

Военные инструкторы Британии рассчитывают начать учения для первой группы украинских пилотов уже этой весной. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Истребитель. Фото: из открытых источников

По информации официального представителя премьер-министра Британии, страна не хочет терять время, поэтому обучения украинских пилотов должно начаться как можно скорее. Он подчеркнул, что британские самолеты являются "сложными единицами военной техники".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы считаем правильным предоставить как краткосрочное оборудование, например, танки Challenger, дополнительные пушки, средства большей дальности, которые могут помочь выиграть войну сейчас, но также смотреть на средне-длинную перспективу, чтобы гарантировать, что Украина использует все возможности", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления Байдена об Украине: о чем они говорят – кому адресованы.

Также издание "Комментарии" сообщало – победа над Россией должна быть в этом году: премьер Великобритании Риши Сунак дал стойкое обещание украинцам.

Ранее "Комментарии" писали — Кремль усиливает свое влияние в Африке, чтобы открыть второй фронт против Запада, сообщает Financial Times. Особенно заметно влияние РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР), где российское присутствие проявляется в пребывании 1 500 бойцов ЧВК "Вагнер", добыче золота и алмазов, производстве водки, охране президента (фактически заложника). Кроме того, Кремль наладил хорошие отношения с администрацией Судана. По данным Минфина США, российские компании зарабатывают на незаконном экспорте добытого в этой африканской стране золота, в том числе, финансируя за этот счет войну против Украины. Действительно ли РФ настолько сильна в Африке? Как ослабить ее позиции там – и укрепить украинские, западные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



