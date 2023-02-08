logo

BTC/USD

22916.99

ETH/USD

1648.76

LTC/USD

98.81

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Британии дали ответ, когда начнутся учения для украинских пилотов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Британии дали ответ, когда начнутся учения для украинских пилотов

В Британии заявили, что уже этой весной могут начаться учения для украинских пилотов

сегодня, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Военные инструкторы Британии рассчитывают начать учения для первой группы украинских пилотов уже этой весной. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

В Британии дали ответ, когда начнутся учения для украинских пилотов

Истребитель. Фото: из открытых источников

По информации официального представителя премьер-министра Британии, страна не хочет терять время, поэтому обучения украинских пилотов должно начаться как можно скорее. Он подчеркнул, что британские самолеты являются "сложными единицами военной техники".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы считаем правильным предоставить как краткосрочное оборудование, например, танки Challenger, дополнительные пушки, средства большей дальности, которые могут помочь выиграть войну сейчас, но также смотреть на средне-длинную перспективу, чтобы гарантировать, что Украина использует все возможности", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления Байдена об Украине: о чем они говорят – кому адресованы.

Также издание "Комментарии" сообщало – победа над Россией должна быть в этом году: премьер Великобритании Риши Сунак дал стойкое обещание украинцам.

Ранее "Комментарии" писали — Кремль усиливает свое влияние в Африке, чтобы открыть второй фронт против Запада, сообщает Financial Times. Особенно заметно влияние РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР), где российское присутствие проявляется в пребывании 1 500 бойцов ЧВК "Вагнер", добыче золота и алмазов, производстве водки, охране президента (фактически заложника). Кроме того, Кремль наладил хорошие отношения с администрацией Судана. По данным Минфина США, российские компании зарабатывают на незаконном экспорте добытого в этой африканской стране золота, в том числе, финансируя за этот счет войну против Украины. Действительно ли РФ настолько сильна в Африке? Как ослабить ее позиции там – и укрепить украинские, западные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/08/russia-ukraine-war-live-updates-russian-offensive-kharkiv-or-zaporizhzhia-says-kyiv-joe-biden-to-stand-with-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!