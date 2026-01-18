logo

В Британии ответили "справедливым" контрпредложением на ультиматум Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Британии ответили "справедливым" контрпредложением на ультиматум Трампа

Пирс Морган с иронией отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против Европы из-за Гренландии.

18 января 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких торговых ограничений против европейских союзников повлекли за собой волну критики и саркастических комментариев в Европе. Одной из самых громких реакций стало ироническое "контрпредложение" из Великобритании, озвученное известным журналистом и телеведущим Пирсом Морганом.

В Британии ответили "справедливым" контрпредложением на ультиматум Трампа

Пирс Морган. Фото: PA

Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2026 года Вашингтон введет 10-процентные пошлины на товары из Дании и еще семи европейских стран, в том числе против Великобритании. Причиной такого шага стала поддержка Дании по вопросу Гренландии и отказ вести переговоры о возможном "приобретении" острова США.

Комментируя эти заявления Трампа, Пирс Морган сделал ироническое предложение для США с возвращением Штатов под контроль Лондона.

"Великобритания должна выкупить Америку. В конце концов, когда-то она была нашей, и это усилило бы нашу североатлантическую безопасность. Если вы не продадите нам ее, президент Трамп, мы введем тарифы на США и любую страну, которая поддерживает вас в вашем сопротивлении этому очень выгодному соглашению. Справедливо?", — пишет Морган в соцсети X.

Напомним, что Трамп объясняет свои претензии на Гренландию якобы необходимостью глобальной безопасности. Американский президент настаивает, что США десятилетиями "субсидировали" Европу, не требуя торговых уступок, и подчеркивает стратегическое значение Гренландии, которая, по его словам, интересует Россию и Китай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Британии отреагировал на ультиматум Трампа по отношению к ЕС через Гренландию.

Также "Комментарии" писали, что президент Франции Макрон жестко ответил на угрозы Трампа.



Источник: https://x.com/piersmorgan/status/2012632397884322292
