В Британии пара нашла потайной люк в своем доме: хозяева даже не подозревали, что под ним могло быть (ВИДЕО)

В Великобритании пара обнаружила потайной люк в собственном доме. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Британии пара нашла потайной люк в своем доме. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, в британском городе Плимут, что в графстве Девон пара обнаружила неожиданную находку во время ремонта. Отмечается, что их дом был построен еще в 16 веке.

Владельцы жилья почувствовали странный запах, который доносился из одной из комнат и решили найти источник. Убрав ковер на полу они обнаружили железный люк, в котором находилась канализационная труба.

"Страшно подумать, что мы собирались оставить ковер в спальне до тех пор, пока не появится достаточно денег на ремонт. У нас под ногами плыли фекалии", — сказала автор видео.



Процесс обнаружения источника странного запаха был снят на видео и опубликован пользователем под ником @candyrainsalon в сервисе TikTok. Ролик быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в британском городе Ворксоп трубочисты, выполняя свою работу, наткнулись на необычную находку. Мужчины обнаружили письмо и решили разыскать его отправителя. Как оказалось, оно пролежало в дымоходе 60 лет. О том, что находилось в письме читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов. Сообщается, что хозяйка дома является специалисткой по редким книгам и рукописям и она решила самостоятельно изучить находку. Её приобрел анонимный покупатель за сумму более четырех миллионов долларов США. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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