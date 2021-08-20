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Главная Новости Мир Великобритания В Британии пара нашла потайной люк в своем доме: хозяева даже не подозревали, что под ним могло быть (ВИДЕО)
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В Британии пара нашла потайной люк в своем доме: хозяева даже не подозревали, что под ним могло быть (ВИДЕО)

Владельцы жилья почувствовали странный запах, который доносился из одной из комнат

сегодня, 16:59
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании пара обнаружила потайной люк в собственном доме. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Британии пара нашла потайной люк в своем доме: хозяева даже не подозревали, что под ним могло быть (ВИДЕО)

В Британии пара нашла потайной люк в своем доме. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, в британском городе Плимут, что в графстве Девон пара обнаружила неожиданную находку во время ремонта. Отмечается, что их дом был построен еще в 16 веке. 

Владельцы жилья почувствовали странный запах, который доносился из одной из комнат и решили найти источник. Убрав ковер на полу они обнаружили железный люк, в котором находилась канализационная труба. 

"Страшно подумать, что мы собирались оставить ковер в спальне до тех пор, пока не появится достаточно денег на ремонт. У нас под ногами плыли фекалии", — сказала автор видео. 

Процесс обнаружения источника странного запаха был снят на видео и опубликован пользователем под ником @candyrainsalon в сервисе TikTok. Ролик быстро стал вирусным и набрал миллионы просмотров. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в британском городе Ворксоп трубочисты, выполняя свою работу, наткнулись на необычную находку. Мужчины обнаружили письмо и решили разыскать его отправителя. Как оказалось, оно пролежало в дымоходе 60 лет. О том, что находилось в письме читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что шотландка убиралась в доме и стала богаче на четыре миллиона долларов. Сообщается, что хозяйка дома является специалисткой по редким книгам и рукописям и она решила самостоятельно изучить находку. Её приобрел анонимный покупатель за сумму более четырех миллионов долларов США. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-britanii-para-nashla-potaynoy-lyuk-pod-kovrom-v-spalne-chto-tam-okazalos-video-novosti-mira-11519800.html
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Обсуждения

знайка

сегодня, 16:27

ковер 16 го века бедняжки

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