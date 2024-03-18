В Британии сделали заявление о выборах в РФ, намекнув, что с Украиной такой номер не прокатит

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз украл выборы в РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс, опубликовав соответствующий пост в Twitter (X).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото из открытых источников

"Путин похитил еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", — отметил Грант Шаппс.

Отметим, в России с 15 по 17 марта прошли выборы президента России. Ожидаемо, в ЦИК РФ показывают, что действующий президент Владимир Путин одержал победу. Российскому диктатору ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских выборах.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий".

Также издание "Комментарии" сообщало — в цивилизованных западных странах намекнули, что Кремлю не стоит ждать официальных поздравлений после "победы" на президентских выборах в России Путина, которые превратились в фарс и имитацию демократического процесса. В частности, в Германии заявили, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, а их результаты никого не удивляют.



