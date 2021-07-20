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Главная Новости Мир Великобритания В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку
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В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку

Размер медузы такой же, как и лабрадора, который ее нашел

сегодня, 22:46
Автор:

Мокрик Анастасия

На шотландском пляже Эр в Южном Эйршире местная жительница, гуляя с собаками, наткнулась на громадную медузу, лежащую на берегу. Первым ее заметил питомец, который и привел хозяйку к своей находке. Об этом информирует издание Daily Star.

В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку

На шотландском пляже нашли огромную медузу - фото: из открытых источников

Фиона МакГарва гуляла со своими лабрадорами, Поппи и Райли на пляже Эр в Южном Эйршире, когда вдруг нашла медузу, которую она описала как "животное". И всё бы ничего, встретить медузу — это довольно часто явление. Однако ее размер был настолько большой, что буквально совпадал с размером ее лабрадора. 

В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку - фото 2

"Её внутренности были очень чистыми, кораллово-розового цвета. Она выглядела довольно "свежо", если это правильное слово. Сначала она показалась мне похожей на  игрушку из веревок для собаки", — отметила Фиона.

Как позже выяснилось, эта медуза относится к виду Rhizostoma pulmo и является самой большой медузой в своем роде в Великобритании. У нее необычные прозрачные внутренности, которые, по словам Фионы, были замечательно детализированы. Данный вид медуз способен достигать одного метра и иметь вес более 25 килограмм. 

В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на берегу Тихого океана, на пляже штата Орегон, отдыхающие обнаружили гигантскую рыбу. Ее размер составлял 106 сантиметров, а вес — 45 килограмм. Вид этой красочной и пугающе огромной рыбы впечатлили даже специалистов. 

Также сайт сообщал о том, что у жителя Австрии внезапно произошла встреча с огромным питоном, который выполз прямо из его туалета. Далее рептилия укусила мужчину и скрылась с его квартиры, а далее заползла в канализацию. Однако поймать ее все же удалось. Подробности истории и фото змеи опубликованы в нашем материале



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/baffled-dogwalker-spots-beast-jellyfish-24565764
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