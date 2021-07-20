В Шотландии на берег вынесло медузу размером с собаку

На шотландском пляже Эр в Южном Эйршире местная жительница, гуляя с собаками, наткнулась на громадную медузу, лежащую на берегу. Первым ее заметил питомец, который и привел хозяйку к своей находке. Об этом информирует издание Daily Star.

На шотландском пляже нашли огромную медузу - фото: из открытых источников

Фиона МакГарва гуляла со своими лабрадорами, Поппи и Райли на пляже Эр в Южном Эйршире, когда вдруг нашла медузу, которую она описала как "животное". И всё бы ничего, встретить медузу — это довольно часто явление. Однако ее размер был настолько большой, что буквально совпадал с размером ее лабрадора.





"Её внутренности были очень чистыми, кораллово-розового цвета. Она выглядела довольно "свежо", если это правильное слово. Сначала она показалась мне похожей на игрушку из веревок для собаки", — отметила Фиона.

Как позже выяснилось, эта медуза относится к виду Rhizostoma pulmo и является самой большой медузой в своем роде в Великобритании. У нее необычные прозрачные внутренности, которые, по словам Фионы, были замечательно детализированы. Данный вид медуз способен достигать одного метра и иметь вес более 25 килограмм.





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