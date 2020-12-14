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Главная Новости Мир США В Калифорнии полицейские провели спецоперацию в костюмах эльфа и Санты (ФОТО)
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В Калифорнии полицейские провели спецоперацию в костюмах эльфа и Санты (ФОТО)

Стражам порядка пришлось переодеться в костюмы эльфа и Санта Клауса, чтобы не привлекать к себе внимание

сегодня, 09:53
Автор:

Мокрик Анастасия

Детективы из города Риверсайд, что в Калифорнии, провели спецоперацию по поимке преступников, совершающих кражи в одном из местных торговых центров. Однако сделали это стражи порядка не совсем обычным образом — в костюмах Санты и эльфа.

В Калифорнии полицейские провели спецоперацию в костюмах эльфа и Санты (ФОТО)

ФОТО: Riverside Police Department

Правоохранители отмечают, что с наступлением сезона отпусков кражи в торговых центрах участились. В связи с этим они приняли решение, что ловить преступников будут не в привычной для них форме, а в той, в которой воры не обратят на них внимания. 

Благодаря такой маскировке, стражам порядка удалось поймать сразу несколько преступников. Первой попалась женщина, которая пронесла мимо кассы корзинку с различными товарами. Кроме того, у злоумышленницы были обнаружены наркотики. Затем был пойман 55-летний мужчина, укравший в магазине несколько наборов конструктора Lego на  общую сумму в 1000 долларов. Как оказалось, задержанный совершил подобные преступления еще в нескольких торговых центрах города. 

К завершению спецоперации полицейским в рождественских костюмах удалось задержать трех мужчин, пытавшихся угнать чужой автомобиль Honda CR-V. Правоохранители заметили их на парковке ТЦ, когда те собирались совершить преступление. Заметив детективов, преступники начали убегать. Однако сбежать им так и не удалось. Одного из них поймал эльф, второго задержал Санта, а третьего остановили офицеры. Полицейские сообщают, что арестован был только один из задержанных. Но причиной стала не попытка угона авто, а хранение наркотиков и сопротивление аресту.

В Калифорнии полицейские провели спецоперацию в костюмах эльфа и Санты (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в США за домогательства к ребенку арестовали Санта-Клауса, а также о рождественских традициях США.




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Источник: https://www.facebook.com/RiversidePD/posts/10160081141041037
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