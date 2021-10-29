В Великобритании пенсионерка стала миллионером после уборки в доме: как у неё это получилось

В Великобритании пенсионерка нашла огромный бриллиант у себя дома. Об этом пишет издание BBC.

Бриллианты. Фото: Pixabay

70-летняя британка убиралась у себя дома и собирала драгоценности и бижутерию в отдельную коробку. Женщина уже хотела выбросить ненужные ей вещи, однако её отговорила соседка. Приятельница посоветовала показать находки оценщику и узнать их стоимость.

Бабушка обратимость за помощью к организатору аукционов. Отмечается, что мужчина поначалу не предал особого значения камню размером больше фунтовой монеты. Несколько дней он пролежал у него на столе, так как он думал, что имеет дело с кубическим диоксидом циркония (синтетический аналог алмаза).

"Он пролежал на моем столе два или три дня, пока я не воспользовался машиной для проверки алмазов", — рассказал организатор аукционов.

Мужчина понял, что камень является драгоценным и решил отправить его на проверку партнерам в столицу. Они подтвердили ценность находки. Затем бриллиант отвезли в, Бельгию, где его взвесили, сертифицировали и оценили. Оказалось, что вес камня составляет 34 карата.

Как сообщает СМИ, продав камень британка сможет получить не менее двух миллионов фунтов стерлингов.

Новоиспеченная миллионер предполагает, что камень у неё появился после посещения барахолки.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что жительница Таиланда разбогатела с помощью "булыжника". Женщина рассказала, что, прогуливавшись по пляжу, наткнулась на странный камень и забрала его с собой. Оказалось, что это амбра (вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов) и она очень ценна на рынке парфюмерии.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе. Потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!