Великобритания отреагировала на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом

Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к международной операции по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Вопрос Ормузского пролива обсуждался вечером 15 марта во время телефонного разговора между Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как сообщили на Даунинг-стрит, лидеры согласились, что возобновление движения через пролив имеет ключевое значение для стабильности мировой торговли и энергетических рынков.

Однако в Лондоне дали понять, что пока не намерены направлять боевые корабли для сопровождения танкеров с нефтью. По сообщениям британских медиа, такое решение частично связано с предупреждением Ирана о возможном ответе в случае военного присутствия.

Британская сторона предлагает другую форму поддержки для США. Речь идет о передаче беспилотников для поиска морских мин, а также ракет-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты судов в регионе Ормузского пролива. Кроме того, Лондон рассматривает возможность применения базирующихся в Бахрейне автономных подводных аппаратов. Они предназначены для обнаружения взрывных устройств в море, хотя раньше не использовались в боевых условиях.

Напомним, что после атаки США и Израиля по Ирану, Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, который является одним из важнейших морских путей для транспортировки нефти. Это спровоцировало резкое повышение цены на нефть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай ответил на призыв Трампа помочь по Ормузскому проливу.

Также "Комментарии" писали, что Трамп работает над созданием международной коалиции, которая должна возобновить судоходство через стратегически важный Ормузский пролив.