ЧП на канатной дороге в Италии: сколько человек погибло (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Италии неподалеку
озера Маджоре произошел обрыв канатной дороги Стреза-Моттароне в воскресенье,
23 мая. Об этом передает Italpress.
ЧП в Италии. Фото из открытых источников
Сообщается, что
рухнула одна из кабин фуникулера с высоты около 80 метров.
Уже известно о 13 погибших. Хотя сначала СМИ писали о девяти жертвах. Но их число возросло. Кроме того, травмы получили двое детей. Пострадавших срочно увезли на вертолете в Турин.
Отмечается, что на
месте происшествия, помимо 118 спасателей, все еще работают спасательная и
спелеологическая команды. А также там находятся пожарная бригада и карабинеры.
Как пишет
издание, эта канатная дорога вновь открылась для публики только вчера, 22 мая. Работа
возобновилась спустя более чем год из-за чрезвычайной ситуации в Италии,
связанной с пандемией коронавируса.
Известно, что в 2016 году на данной канатной дороге проходил капитальный ремонт.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", без
вести пропавшая украинка найдена мертвой в Италии. Так, там был обнаружен
труп пропавшей в ноябре украинки Кристины Новак. Более полугода о
местонахождении 29-летней Кристины Новак, приехавшей в Италию из Одессы, не
было никакой информации. Однако местным полицейским удалось раскрыть это дело и
найти украинку, но, к сожалению, мертвой.
Также портал "Комментарии"
информировал, что в Италии всех медицинских работников, включая фармацевтов, обязали пройти вакцинацию
от коронавируса. В случае отказа медики рискуют временно остаться без
работы и выплат до конца года. Соответствующий указ издал премьер-министра
Марио Драги.
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