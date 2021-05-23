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Главная Новости Мир Италия ЧП на канатной дороге в Италии: сколько человек погибло (ВИДЕО)
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ЧП на канатной дороге в Италии: сколько человек погибло (ВИДЕО)

В Италии произошел обрыв канатной дороги, повлекший смерть нескольких человек

сегодня, 18:37
Автор:

Таисия Ерохина
















В Италии неподалеку озера Маджоре произошел обрыв канатной дороги Стреза-Моттароне в воскресенье, 23 мая. Об этом передает Italpress.

ЧП на канатной дороге в Италии: сколько человек погибло (ВИДЕО)

ЧП в Италии. Фото из открытых источников

Сообщается, что рухнула одна из кабин фуникулера с высоты около 80 метров.

Уже известно о 13 погибших. Хотя сначала СМИ писали о девяти жертвах. Но их число возросло. Кроме того, травмы получили двое детей. Пострадавших срочно увезли на вертолете в Турин.


Отмечается, что на месте происшествия, помимо 118 спасателей, все еще работают спасательная и спелеологическая команды. А также там находятся пожарная бригада и карабинеры.

Как пишет издание, эта канатная дорога вновь открылась для публики только вчера, 22 мая. Работа возобновилась спустя более чем год из-за чрезвычайной ситуации в Италии, связанной с пандемией коронавируса.

Известно, что в 2016 году на данной канатной дороге проходил капитальный ремонт.


Как ранее сообщал портал "Комментарии", без вести пропавшая украинка найдена мертвой в Италии. Так, там был обнаружен труп пропавшей в ноябре украинки Кристины Новак. Более полугода о местонахождении 29-летней Кристины Новак, приехавшей в Италию из Одессы, не было никакой информации. Однако местным полицейским удалось раскрыть это дело и найти украинку, но, к сожалению, мертвой.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Италии всех медицинских работников, включая фармацевтов, обязали пройти вакцинацию от коронавируса. В случае отказа медики рискуют временно остаться без работы и выплат до конца года. Соответствующий указ издал премьер-министра Марио Драги.


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Источник: http://www.italpress.com/piemonte-crolla-funivia-del-mottarone-almeno-9-vittime/
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