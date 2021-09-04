Cильный пожар со взрывами: в центре Итальянского города горело историческое здание (ВИДЕО)



















Пожар в Турине. Фото: ANSA.

В Италии в жилом доме произошел серьезный пожар. Об этом сообщает издание ANSA.

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Турин, что на севере страны. Согласно предварительным данным, возгорание произошло на чердаке исторического здания, что расположено вблизи главного железнодорожного вокзала. Вскоре пламя распространилось и на другой многоквартирный дом поблизости. В городе были слышны взрывы. Территория около домов была изолирована.

На место происшествия прибыли около 30 сотрудников пожарной службы. Из-за пламени около сотни человек были вынуждены покинуть свои дома. Они ночевали у друзей и родственников. Сообщается, что пожар уничтожил 1 800 квадратных метров двух многоквартирных домов. В результате происшествия пострадали пять человек.

Как пишет издание, пожарные предполагают, что возгорание могло быть вызвано искрами от сварочного аппарата, которым пользовался кузнец на чердаке. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Китае на производственном помещении предприятия, которое занимается производством пенопласта произошел сильный пожар. В результате инцидента несколько человек были объявлены пропавшими без вести. Сотрудники спасательной службы проводят поисковую операцию. .

Также "Комментарии" информировали о том, что на химзаводе в Турции, которое занимается выработкой одеколона произошло возгорание. Огнем оказались окутаны около полусотни производств и цехов. Сообщается о взрывах. В результате пожара пострадал один человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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