logo
Русский Українська

BTC/USD

49879.07

ETH/USD

3903.74

LTC/USD

214.44

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Италия Cильный пожар со взрывами: в центре Итальянского города горело историческое здание (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Cильный пожар со взрывами: в центре Итальянского города горело историческое здание (ВИДЕО)

Пожар уничтожил 1 800 квадратных метров двух многоквартирных домов

сегодня, 18:35
Автор:

Денис Подставной








Cильный пожар со взрывами: в центре Итальянского города горело историческое здание (ВИДЕО)

Пожар в Турине. Фото: ANSA.

В Италии в жилом доме произошел серьезный пожар. Об этом сообщает издание ANSA. 

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Турин, что на севере страны. Согласно предварительным данным, возгорание произошло на чердаке исторического здания, что расположено вблизи главного железнодорожного вокзала. Вскоре пламя распространилось и на другой многоквартирный дом поблизости. В городе были слышны взрывы. Территория около домов была изолирована.

На место происшествия прибыли около 30 сотрудников пожарной службы. Из-за пламени около сотни человек были вынуждены покинуть свои дома. Они ночевали у друзей и родственников. Сообщается, что пожар уничтожил 1 800 квадратных метров двух многоквартирных домов. В результате происшествия пострадали пять человек.

Как пишет издание, пожарные предполагают, что возгорание могло быть вызвано искрами от сварочного аппарата, которым пользовался кузнец на чердаке. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Китае на производственном помещении предприятия, которое занимается производством пенопласта произошел сильный пожар. В результате инцидента несколько человек были объявлены пропавшими без вести. Сотрудники спасательной службы проводят поисковую операцию.

Также  "Комментарии" информировали о том, что на химзаводе в Турции, которое занимается выработкой одеколона произошло возгорание. Огнем оказались окутаны около полусотни производств и цехов. Сообщается о взрывах. В результате пожара пострадал один человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/09/03/incendio-in-centro-a-torino-in-fiamme-le-mansarde-di-un-palazzo_8d4dce20-f1bc-4a8d-9045-f4146f663d20.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ