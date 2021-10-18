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Дом в Италии за 1 евро: какой город устроил распродажу зданий

В итальянской коммуне Пратола-Пелинья устроили распродажу домов за 1 евро: покупателям назвали основные условия

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Еще один итальянский город решил по смешной цене распродать дома. На этот раз с интересным предложением выступили власти коммуны Пратола-Пелинья, которая расположена в Апеннинских горах, недалеко от горнолыжных курортов.

Дом в Италии за 1 евро: какой город устроил распродажу зданий

Дом в Италии за 1 евро (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CNN, в этом небольшом городке проживает сейчас около 7 тысяч жителей, большинство людей покинули местность еще в 2000-е года. Сейчас в коммуне пустует более 600 зданий и 250 из них планируют распродать за 1 евро (30, 63 гривны). 

Власти городка объясняют, что хотят вернуть красоту старого центра, поэтому покупателям нужно будет отремонтировать свои дома в течение 3-х лет. Большинство зданий находятся в плохом состоянии, хотя есть помещения, которые и хорошо сохранились. Все дома относительно небольшие (около 70 кв. м. на двух этажах). 

В отличие от других городов Италии, где устраивали подобные распродажи, в коммуне Пратола-Пелинья не будут требовать от новых хозяев депозит в размере до 5 тыс. евро, которые гарантируют, что владельцы сделают ремонт. Вместо этого, им грозит штраф в размере 10 тыс. евро, если в течение полугода после покупки они не представят полный план реконструкции здания.

Напомним, что в регионе Сицилия (Италия) в городе Троина в январе 2021 года начали распродавать дома по 1 евро. Покупатель должен внести залог в размере 5 тысяч евро и отремонтировать дом. На выполнение этого условия у него есть 3 года с момента покупки, после чего залог ему возвращается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в коммуне Рубе (Франция) начали распродажу жилья по смешной цене, а именно за 1 евро. Какие условия должны выполнить покупатели?


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Источник: http://edition.cnn.com/travel/article/italy-one-euro-houses-pratola-peligna-abruzzo/index.html
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