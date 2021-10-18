Дом в Италии за 1 евро: какой город устроил распродажу зданий

BTC/USD
60919.96
ETH/USD
3729.95
LTC/USD
180.99
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Еще один итальянский город решил по смешной цене распродать дома. На этот раз с интересным предложением выступили власти коммуны Пратола-Пелинья, которая расположена в Апеннинских горах, недалеко от горнолыжных курортов.
Дом в Италии за 1 евро (фото из открытых источников)
Как сообщает издание CNN, в этом небольшом городке проживает сейчас около 7 тысяч жителей, большинство людей покинули местность еще в 2000-е года. Сейчас в коммуне пустует более 600 зданий и 250 из них планируют распродать за 1 евро (30, 63 гривны).
Власти городка объясняют, что хотят вернуть красоту старого центра, поэтому покупателям нужно будет отремонтировать свои дома в течение 3-х лет. Большинство зданий находятся в плохом состоянии, хотя есть помещения, которые и хорошо сохранились. Все дома относительно небольшие (около 70 кв. м. на двух этажах).
В отличие от других городов Италии, где устраивали подобные распродажи, в коммуне Пратола-Пелинья не будут требовать от новых хозяев депозит в размере до 5 тыс. евро, которые гарантируют, что владельцы сделают ремонт. Вместо этого, им грозит штраф в размере 10 тыс. евро, если в течение полугода после покупки они не представят полный план реконструкции здания.
Напомним, что в регионе Сицилия (Италия) в городе Троина в январе 2021 года начали распродавать дома по 1 евро. Покупатель должен внести залог в размере 5 тысяч евро и отремонтировать дом. На выполнение этого условия у него есть 3 года с момента покупки, после чего залог ему возвращается.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в коммуне Рубе (Франция) начали распродажу жилья по смешной цене, а именно за 1 евро. Какие условия должны выполнить покупатели?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости