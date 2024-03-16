Италия против отправки иностранных войск в Украину: может начаться Третья мировая

Если западные страны введут свои армии в Украину и произойдет прямое столкновение с РФ, может начаться Третья мировая война, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Италия раскритиковала позицию Макрона. Фото из открытых источников

Глава МИД Италии считает, что НАТО не следует заходить в Украину. Об этом Антонио Таяни сказал, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран в Украину.

Итальянский министр иностранных дел выразил надежду, что Франция все же не будет принимать решение о направлении своих войск на помощь Украине в войне с Россией.

"Вступить в войну с Россией означает создавать риск Третьей мировой войны", — заявил Антонио Таяни.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.