logo

BTC/USD

68843.36

ETH/USD

3714.80

LTC/USD

89.18

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Италия против отправки иностранных войск в Украину: может начаться Третья мировая
commentss НОВОСТИ Все новости

Италия против отправки иностранных войск в Украину: может начаться Третья мировая

В Риме испугались прямого столкновения с Россией

сегодня, 00:29
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Если западные страны введут свои армии в Украину и произойдет прямое столкновение с РФ, может начаться Третья мировая война, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Италия против отправки иностранных войск в Украину: может начаться Третья мировая

Италия раскритиковала позицию Макрона. Фото из открытых источников

Глава МИД Италии считает, что НАТО не следует заходить в Украину. Об этом Антонио Таяни сказал, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран в Украину.

Итальянский министр иностранных дел выразил надежду, что Франция все же не будет принимать решение о направлении своих войск на помощь Украине в войне с Россией.

"Вступить в войну с Россией означает создавать риск Третьей мировой войны", — заявил Антонио Таяни.

Ранее президент Латвии   Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/?refresh_ce
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости