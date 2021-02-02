"Нет другого выхода": в Италии официально запретили болеть коронавирусом

В итальянской коммуне Онифери, расположенной в регионе Сардиния, было издано соответствующее распоряжение, запрещающее местным жителям болеть коронавирусом. Об этом информирует издание L'Unione Sarda.

Мэр итальянского города Онифери запретила людям болеть коронавирусом - фото: из открытых источников

По словам источника, данное распоряжение издала мэр Стефания Пирас. Прибегнуть к такому властям пришлось из-за того, что в Онифери нет врача. Несмотря на то, что местные власти пытались сделать все, чтобы в коммуне появился медик, но добиться этого так и не удалось.

Стефания Пирас считает, что на сегодняшний день ситуация на пределе. Создавая данное распоряжение, чиновница и её команда хотели обратить внимание властей из административного центра провинции на их проблему с отсутствием доктора.

"Было бы хорошо, если бы одного документа было достаточно, чтобы люди не болели коронавирусом... Но мы надеемся, что это, по крайней мере, заставит эхо нашего отчаяния долететь до выше стоящих властей", — отметила Пирас.

Стоит отметить, что врач покинул Онифери еще летом прошлого года. После этого туда приезжали выпускники университетов с заданиями на несколько месяцев. Последний уехал две недели назад. С тех пор людям не к кому обратиться за медицинской помощью. В связи с этим им запретили болеть, пока не найдется новый врач.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Южной Корее домашних любимцев тестируют на коронавирус, а также были названы причины происходящего. Кроме того, сайт информировал о том, что Евросоюз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию.

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