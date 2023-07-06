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Обнародовано завещание Берлускони: известно, что и кому оставил бывший премьер Италии

Завещание одиозного итальянского политика Сильвио Берлускони было обнародовано. Кому оставил свое состояние бывший премьер Италии.

сегодня, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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5 июля в нотариальной конторе Милана было зачитано завещание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня. О подробностях завещания сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Обнародовано завещание Берлускони: известно, что и кому оставил бывший премьер Италии

Итальянский политик Сильвио Берлускони. Фото из открытых источников

Последние желания Берлускони объявил нотариус холдинговой компании Fininvest Арриго Роведа в присутствии двух свидетелей, представлявших интересы детей погибшего. Марина и Пьер Сильвио от первого брака экс-премьера, а также Барбара, Элеонора и Луиджи от второго подключились к офису удаленно для чтения завещания. 


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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил после себя состояние стоимостью примерно 6,4 млрд евро.

В руках семьи останется концерн Fininvest, контролирующий телевизионную группу MFE – MediaForEurope NV, издательство Mondadori, а также 30% акций Banca Komunianum. Главой компании будет старшая дочь Берлускони Марина, являющаяся нынешним президентом холдинга. Сам же Fininvest будет разделен поровну между всеми 5 детьми Берлускони.

Другие активы Сильвио Берлускони, в том числе роскошные резиденции в Карибском бассейне и Италии, дети Берлускони хотят продать. В частности, это касается и футбольного клуба "Монца".

Последняя девушка Берлускони Марта Фашина получит 100 млн. и часть резиденции в исторической вилле Сан-Мартино в Аркоре. Большую часть здания планируют превратить в музей памяти Берлускони. Также наследство в 100 миллионов получит брат Берлускони – Паоло Берлускони. Еще 30 млн будет предоставлен Марчелло дель'Утри, который был соратником Сильвио Берлускони.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии заявили о совместной позиции с Польшей по отношению к Украине.

Также "Комментарии" писали об Италии, которая приняла решение по российским олигархам.



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Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/aziende/2023/07/06/a-marina-e-pier-silvio-berlusconi-il-controllo-fininvest-_25a0eb4e-add9-40fb-b5eb-0a354a9f39c5.html
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