Премьер Италии Мелони неожиданно набросилась на Трампа с резкой критикой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую в Европе считали одной из самых лояльных к Дональду Трампу лидерок, неожиданно выступила с резкой критикой президента США. Причиной стали его заявления о якобы пассивной роли союзников по НАТО во время военной кампании в Афганистане.

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони через два дня после слов Трампа в соцсети X отреагировала и заявила, что итальянское правительство было шокировано заявлениями президента США.

"Итальянское правительство было шокировано, узнав заявления президента Трампа о том, что союзники по НАТО "отстали" во время операций в Афганистане. После террористических атак 11 сентября 2001 года НАТО впервые и единственный раз в своей истории активировало статью 5. В течение почти двадцати лет нашей преданности наша страна понесла неоспоримую цену: 53 итальянских солдата погибли и более 700 получили ранения", — пишет Мелони.

Мелони подчеркнула, что между США и Италией существует "крепкая дружба", однако она требует уважения друг к другу. Она назвала слова Трампа "неприемлемыми" в отношении стран-союзников по НАТО.

Напомним, что ранее Трамп сказал, что США "никогда не нуждались" в НАТО, а союзники хоть и направляли войска в Афганистан, но держались в стороне от линии фронта. Эти слова вызвали критики, в частности, на слова Трампа отреагировали лидеры Великобритании, Германии, Дании и ряда других стран НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ведет двойную игру с Россией и заставил Путина сидеть растерянным в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что США накрыла масштабная волна протестов. Что произошло и при чем здесь Трамп.