Премьер Италии Мелони резко ответила Трампу на критику из-за войны с Ираном

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко отреагировала на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу позиции европейских государств в войне на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что союзнические отношения с США остаются важными, однако Европа не готова жертвовать своими национальными интересами.

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони в интервью итальянскому телеканалу RAI заявила, что не соглашается с упреками Трампа в адрес европейских партнеров. По ее словам, стратегическое партнерство между Европой и США имеет большое значение, однако разногласия в позициях нельзя игнорировать.

"Я считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от разногласий с США, но наша работа заключается, прежде всего, в защите наших национальных интересов, и когда мы не соглашаемся, мы должны об этом говорить. И в этот раз мы не соглашаемся", — сказала итальянская лидер.

Заявление Мелони прозвучало на фоне войны, которую США и Израиль ведут против Ирана. По словам премьера, этот конфликт уже негативно влияет на экономику Италии, в частности из-за нестабильности энергетических рынков. Накануне Мелони посетила Саудовскую Аравию, где обсуждала вопросы поставок энергоносителей в Италию.

Трамп ранее призвал европейские страны активнее присоединяться к войне против Ирана. Однако ряд европейских государств подвергли сомнению правовые основания военной кампании против Ирана. После этого Трамп пригрозил из-за возможного выхода США из НАТО.

