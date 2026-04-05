Премьер Италии Мелони резко ответила Трампу на критику из-за войны с Ираном
Премьер Италии Мелони резко ответила Трампу на критику из-за войны с Ираном

Мелони заявила, что Европа не будет жертвовать собственными интересами ради США после критики Трампа.

5 апреля 2026, 12:35
Slava Kot

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко отреагировала на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу позиции европейских государств в войне на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что союзнические отношения с США остаются важными, однако Европа не готова жертвовать своими национальными интересами.

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони в интервью итальянскому телеканалу RAI заявила, что не соглашается с упреками Трампа в адрес европейских партнеров. По ее словам, стратегическое партнерство между Европой и США имеет большое значение, однако разногласия в позициях нельзя игнорировать.

"Я считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от разногласий с США, но наша работа заключается, прежде всего, в защите наших национальных интересов, и когда мы не соглашаемся, мы должны об этом говорить. И в этот раз мы не соглашаемся", — сказала итальянская лидер.

Заявление Мелони прозвучало на фоне войны, которую США и Израиль ведут против Ирана. По словам премьера, этот конфликт уже негативно влияет на экономику Италии, в частности из-за нестабильности энергетических рынков. Накануне Мелони посетила Саудовскую Аравию, где обсуждала вопросы поставок энергоносителей в Италию. 

Трамп ранее призвал европейские страны активнее присоединяться к войне против Ирана. Однако ряд европейских государств подвергли сомнению правовые основания военной кампании против Ирана. После этого Трамп пригрозил из-за возможного выхода США из НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран ответил на ультиматум Трампа в 48 часов.

Также "Комментарии" писали, что в войну с Ираном присоединилась еще одна страна.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/03/world/live-news/iran-war-us-trump-oil
