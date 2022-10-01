"Газпром" решил прекратить предоставлять газ для Италии. Как отмечает российская компания, проблемы поставки возникли в Австрии, через которую проходит газопровод. Именно в Австрии произошли регуляторные изменения, и РФ решила приостановить поставки газа.



Россия перестала поставлять газ в Италию. Фото с открытых источников

Ссылаясь на юридические нюансы с Австрийским регулятором, российская компания "Газпром" оказывает давление на ЕС и увеличивает энергетический кризис в Европе. Из-за решения 1 октября прекратить поставки газа в Италию, цены на рынках поднялись до 20%.

Премьер-министр Марио Драги пытается найти альтернативы российским энергетическим носителям. По его уверениям, Италия от РФ сейчас поставляет лишь 10% газа, тогда как перед началом полномасштабного вторжения покупала около 40%.

Итальянское правительство ожидает компенсировать газ постройкой новой регазификации установки до 2023 года. Кроме того, есть договоренность об экспорте газа из Туниса.

Важно отметить, что к 24 февраля 90% запасов газохранилищ ЕС составлял российский газ. В этом году газа хватит для отопления, но проблемы могут возникнуть в следующую зиму, отмечает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по оценкам аналитиков энергетический кризис в ЕС продлится до 2025 года. В это время Европейский Союз сможет возобновить поставки газа на уровне тех, которые были до нападения России. Кроме того, недавно произошли взрывы на другом трубопроводе, поставлявшем газ в Европу.



Также "Комментарии" писали о проблемах с газом у самой бедной страны Европы, которая закупает энергоресурс только у России. РФ пытается шантажировать эту страну, ведь она сменила своего лидера на проевропейского. Кроме того, Владимир Путин постоянно шантажирует прекращением поставок газа.





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