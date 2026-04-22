Соловьев в истерике и с бранью набросился на Мэлони: премьер-министр Италии резко ответила

Российский пропагандист Владимир Соловьев использовал нецензурную лексику и персональные оскорбления в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Итальянский лидер отреагировал на заявления главного рупора Кремля.

Во время одного из эфиров Соловьев назвал Мелони обидными словами, а также обвинил ее в "измене избирателей" и изменении политической позиции после прихода к власти. Российский пропагандист чередовал свою речь итальянскими словами называя лидера страны "сертифицированной идиоткой", "puta" (проституткой), "плохой бабкой" и "позором человечества".

"Мелони — фашистское животное, предавшее своих избирателей, ведь оно шло на выборы с совершенно другими лозунгами. Предательство — это его второе имя: она также предала президента США Дональда Трампа, которому раньше присягала на верность", — сказал Соловьев.

Джорджа Мелони ответила без прямого упоминания имени Соловьева, однако ее заявление очевидно касалось именно российского пропагандиста.

"По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни по последовательности, ни по свободе. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. Мы, в отличие от других, не имеем нитей, не имеем хозяев и не выполняем приказов. У нас остается только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, невзирая на пропагандистов со всех уголков мира", — написала Мелони.

Дополнительно на инцидент отреагировало итальянское Министерство иностранных дел. Глава МИД Антонио Таяни сообщил, что в ведомство был вызван российский посол Алексей Парамонов. Ему выразили официальный протест из-за публичных оскорблений в адрес главы правительства.

