В Італії стерли обличчя Джорджі Мелоні з фрески ангела після скандалу (ФОТО)

Звичайна реставрація фрески в одній із церков Рима несподівано перетворилася на скандал в Італії. Після оновлення настінного розпису в каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина один із янголів отримав риси обличчя схожі на чинну прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

На курйоз звернула увагу газета la Repubblica, опублікувавши порівняльні фото фрески до та після реставраційних робіт. Якщо раніше ангел виглядав як узагальнений херувим, то після оновлення його обличчя стало напрочуд "людським", а саме належало Джорджі Мелоні.

Публікація швидко розійшлася італійськими медіа, викликавши хвилю критики.

Реакція влади не забарилася. Міністерство культури Італії ініціювало перевірку, а Римська єпархія оголосила власне розслідування, щоб з’ясувати, чи відповідали реставраційні роботи нормам збереження культурної спадщини. Через кілька днів обличчя, схоже на Мелоні, було зафарбоване та згодом повністю видалене з фрески.

В Італії стерли обличчя Мелоні з фрески

"Обличчя відновленої фрески, яке нагадувало прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, було "видалено". Я завжди казав, що якби це викликало розбіжності, ми б це зробили. А потім була процесія людей, які прийшли побачитися з ним, не для того, щоб слухати месу чи молитися... це було неможливо", — сказав парафіяльний священик Сан-Лоренцо-ін-Лучіна, монсеньйор Даніеле Мікелетті.

Сама Джорджа Мелоні поставилася до ситуації з іронією, опублікувавши зображення фрески в Instagram із коментарем: "Ні, я точно не виглядаю як ангел".

