В Италии бушует непогода: автомобили проваливаются под землю (ВИДЕО)



















Италию накрыли мощные дожди. Об этом пишет издание euronews.

Обрушение дороги в Италии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, на самом большом острове Италии Сицилия непогода принесла с собой разрушения. Так, в городе Шакка несколько автомобилей провалились под землю в результате обрушения участка автодороги. По информации СМИ, происшествие обошлось без жертв, однако местные жители опасаются, что в следующий раз под землю может уйти жилой дом.

Сотрудники спасательных служб работали на протяжении всей ночи в итальянском регионе. В том числе они помогали гражданам, которые оказались в ловушке в своих домах из-за наводнений.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно заметить, как свирепствующая стихия уничтожила часть дороги и повредила здания.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что во время извержения мощного вулкана на Канарских островах уже второй лавовый поток достиг вод Атлантического океана. Раскалённая порода попадает в воду возле популярного места для серфинга. Граждане, которые проживают у пляжа были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Сообщается, что за всё время, что извергается Кумбре-Вьеха уже было уничтожено более двух с половиной тысяч зданий.

Также портал "Комментарии" писал о том, что на юге Индии и на Шри-Ланке сильные ливни убивают граждан. На данный момент уже более двух десятков человек стали жертвами непогоды. Кроме масштабных наводнений местные жители страдают от сходов оползней. Многие вынуждены эвакуироваться. Работа некоторых учебных заведений была остановлена. Нарушено движение транспорта.

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