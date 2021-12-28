В Италии была жестоко убита украинка: отказала в сексе

В Италии мужчина признался в убийстве своей жены. Об этом пишет издание Giornale Di Sicilia.

Полиция. Фото: Pixabay

Согласно данным издания, инцидент произошел в ночь на 26 декабря. Сообщается, что 80-летний местный житель рассказал правоохранителям о том, что он убил свою 61 летнюю жену. Женщина являлась украинкой, которая на протяжении последних проживала в Италии.

По словам подозреваемого, мотивом для жестокого убийства послужил отказ женщины заниматься с ним сексом. Вооружившись ножом, он нанес несколько ударов своей жертве. Один из них оказался смертельным. Лезвие ножа попало прямо в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В материале указывается, что после совершения преступления мужчина вел себя странно. С наступлением утра он выгулял собаку, и во время прогулки рассказал обо всем знакомому. Однако тот не поверил мужчине. После этого, подозреваемый позвонил на работу погибшей и сообщил о её смерти.

После звонка, в дом мужчины пришли правоохранители. Стражи обнаружили мёртвую женщину и задержали предполагаемого убийцу.

В настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина устроил стрельбу в нескольких городах. В результате происшествий погибло пять человек, кроме того еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. Сам нарушитель был убит стражами порядка.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Австралии домашняя собака внезапно набросилась на маленького мальчика. Трагедия случилась, когда семья 5-летнего ребёнка присматривала за домом в штате Квинсленд. Пес породы американский бульдог напал на мальчика. Животное нанесло своей жертве серьезные жертвы. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

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