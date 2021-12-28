logo

BTC/USD

47902.49

ETH/USD

3813.87

LTC/USD

147.98

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия В Италии была жестоко убита украинка: отказала в сексе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии была жестоко убита украинка: отказала в сексе

Подозреваемый рассказал, что убил женщину из-за того, что та отказала ему в сексе

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Италии мужчина признался в убийстве своей жены. Об этом пишет издание Giornale Di Sicilia.

В Италии была жестоко убита украинка: отказала в сексе

Полиция. Фото: Pixabay

Согласно данным издания, инцидент произошел в ночь на 26 декабря. Сообщается, что 80-летний местный житель рассказал правоохранителям о том, что он убил свою 61 летнюю жену. Женщина являлась украинкой, которая на протяжении последних проживала в Италии. 

По словам подозреваемого, мотивом для жестокого убийства послужил отказ женщины заниматься с ним сексом.  Вооружившись ножом, он нанес несколько ударов своей жертве. Один из них оказался смертельным. Лезвие ножа попало прямо в сердце. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. 

В материале указывается, что после совершения преступления мужчина вел себя странно. С наступлением утра он выгулял собаку, и во время прогулки рассказал обо всем знакомому. Однако тот не поверил мужчине. После этого, подозреваемый позвонил на работу погибшей и сообщил о её смерти. 

После звонка, в дом мужчины пришли правоохранители. Стражи обнаружили мёртвую женщину и задержали предполагаемого убийцу. 

В настоящее время проводится расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина устроил стрельбу в нескольких городах. В результате происшествий погибло пять человек, кроме того еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. Сам нарушитель был убит стражами порядка. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Австралии домашняя собака внезапно набросилась на маленького мальчика. Трагедия случилась, когда семья 5-летнего ребёнка присматривала за домом в штате Квинсленд. Пес породы американский бульдог напал на мальчика. Животное нанесло своей жертве серьезные жертвы. Пострадавшего срочно доставили в больницу, однако его жизнь спасти не удалось. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gds.it/articoli/cronaca/2021/12/27/ottantenne-uccide-la-moglie-mi-ha-negato-un-rapporto-avevo-pure-preso-il-viagra-9ea244b4-9477-4d5a-a17f-321831645ce7/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!