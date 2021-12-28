В США мужчина устроил стрельбу в нескольких городах: есть погибшие и раненые

В Соединённых Штатах Америки мужчина устроил стрельбу в двух городах. Об этом пишет издание Fox News.

Стрельба в США. Фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 27 декабря, в американском штате Колорадо. Сообщается, что в разных частях города Денвер три человека погибли в результате стрельбы. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Также жертвами стрельбы стали двое граждан в городе Лэйквуд. Кроме того, ранее вечером неизвестный злоумышленник ранил там сотрудника правоохранительных органов.

СМИ передает, что согласно предварительным данным, все эпизоды стрельбы были связаны с одним человеком. Правонарушитель был убит в городе Лэйквуд во время столкновения с полицейскими. Он был включен в общее число погибших.

В настоящее время продолжается расследование по данному факту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии мужчина выжил после удара молнии. Инцидент произошел на одном из предприятий страны. Гражданин, который работал там охранником, находился на улице во время дождя. После удара мужчина упал на землю и уже не смог подняться самостоятельно. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали ожог руки. Спустя четыре дня мужчина уже смог покинуть больницу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Калифорния правоохранители смертельно ранили девочку-подростка. Шальная пуля попала в пострадавшую, когда полицейские открыли огонь по преступнику в одном из магазинов. Пуля пробила стену, за которой находилась девочка. Злоумышленник был убит копами.





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