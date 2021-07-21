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В Италии в общественном месте произошла стрельба: много пострадавших

Возраст пострадавших составил от восемнадцати до двадцати восьми лет

сегодня, 13:52
Автор:

Денис Подставной

В Италии в результате стрельбы пострадали люди. Об этом сообщает издание La Repubblica.

В Италии в общественном месте произошла стрельба: много пострадавших

В Италии в результате стрельбы пострадали люди. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня ночью, 21 июля, в зоне яхт-клуба в городе Таранто. Сообщается, что в прибережном районе Сан-Вито в результате стрельбы были ранены десять человек из разных кварталов города. Возраст пострадавших составил от восемнадцати до двадцати восьми лет. 

Предполагается, что огонь открыл один человек в ходе потасовки между двумя группами молодых людей. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. 

На данный момент стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании водитель легкового автомобиля протаранил террасу бара, на которой находились отдыхающие. Сообщается, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что во Франции сотрудники правоохранительных органов застрелили злоумышленника. Сообщается, что до этого мужчина зверски убил подростка. Тело тринадцатилетнего мальчика было обезглавлено. Также на трупе были обнаружены участки с "оторванными кусками плоти". Убийца пытался сбежать от стражей порядка и почти добрался до соседнего города. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.repubblica.it/
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