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Главная Новости Мир Италия В Италии лесные пожары перебросились на города и разрушают их (ВИДЕО)
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В Италии лесные пожары перебросились на города и разрушают их (ВИДЕО)

Огонь охватил территорию города и заставил местных жителей эвакуироваться

сегодня, 17:54
Автор:

Денис Подставной








В Италии продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает издание ANSA. 

В Италии лесные пожары перебросились на города и разрушают их (ВИДЕО)

Лесные пожары в Италии. Фото: ANSAit

Как стало известно, возгорания образовались в центре материковой Италии, в регионе Абруццо. По информации издания, очаги возгорания образовались сразу в нескольких местах хвойного леса. Пожар привел к многочасовым задержкам поездов и автомобильного транспорта. 

Из-за огня особенно пострадал город Пескара. В некоторых местах пожар подступился к жилым домам и заставил местных жителей покидать их жилье. Также искры, подхваченные ветром, принесли огонь на пляжи. В городе огнем была охвачена территория, которая считается заповедником. Она была полностью уничтожена.

Также, по данным издания, в муниципалитете Ортона, что на Адриатическом побережье, огонь охватил территорию города и заставил местных жителей эвакуироваться с опасных территорий. Свои дома покинули несколько сотен человек. 

В Сети появились видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции очень быстро распространяются лесные пожары. Огонь подбирается к курортным городам и наносит серьезный ущерб. Сообщается, что стихия добралась до города под названием Мармарис. Там из-за близости возгораний к жилым районам были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций прибывают подкрепления для борьбы с огнем. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что два украинских самолета отправились тушить лесные пожары на территории Турции. На борту АН-32П находятся опытные специалисты. Ранее они принимали участие в ликвидации сильных пожаров в Израиле и Грузии. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/08/01/incendi-a-pescara-feriti-bagnanti-in-fuga_40e8b9b5-19ab-417f-bbb1-00d4294710a3.html
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