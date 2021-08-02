В Италии лесные пожары перебросились на города и разрушают их (ВИДЕО)



















В Италии продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает издание ANSA.

Лесные пожары в Италии. Фото: ANSAit

Как стало известно, возгорания образовались в центре материковой Италии, в регионе Абруццо. По информации издания, очаги возгорания образовались сразу в нескольких местах хвойного леса. Пожар привел к многочасовым задержкам поездов и автомобильного транспорта.

Из-за огня особенно пострадал город Пескара. В некоторых местах пожар подступился к жилым домам и заставил местных жителей покидать их жилье. Также искры, подхваченные ветром, принесли огонь на пляжи. В городе огнем была охвачена территория, которая считается заповедником. Она была полностью уничтожена.

Также, по данным издания, в муниципалитете Ортона, что на Адриатическом побережье, огонь охватил территорию города и заставил местных жителей эвакуироваться с опасных территорий. Свои дома покинули несколько сотен человек.

В Сети появились видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции очень быстро распространяются лесные пожары. Огонь подбирается к курортным городам и наносит серьезный ущерб. Сообщается, что стихия добралась до города под названием Мармарис. Там из-за близости возгораний к жилым районам были эвакуированы туристы и персонал отелей. Из соседних провинций прибывают подкрепления для борьбы с огнем. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что два украинских самолета отправились тушить лесные пожары на территории Турции. На борту АН-32П находятся опытные специалисты. Ранее они принимали участие в ликвидации сильных пожаров в Израиле и Грузии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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