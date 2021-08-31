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В Италии при неизвестных обстоятельствах погибла украинка

34-летнюю украинку обнаружили мёртвой в Италии

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной

В Италии погибла гражданка Украины. Об этом сообщает издание  ilmattino.it.

В Италии при неизвестных обстоятельствах погибла украинка

В Италии погибла украинка. Фото: Roma / Giacomino / Ropi / Global Look Press

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Неаполь. Сообщается, что поздно вечером на улице Джованни Нинни было обнаружено бездыханное тело 34-летней украинки. Выяснилось, что несколькими днями ранее она была прооперирована в больнице Пеллегрини из-за катаракты. Операция прошла успешно и её поместили в офтальмологическое отделение медицинского учреждения, где она чувствовала себя хорошо. 

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают медиков и устанавливают знакомых погибшей для того, чтобы установить причины её смерти. 

Выясняются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины. 34-летняя велосипедистка участвовала в веломарафоне под названием North Cape 4000. В ночное время суток она ехала по автодороге неподалёку от озера Балатон. Там её сбил водитель легкового автомобиля, который ехал по встречной полосе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше гражданин Украины угодил в серьезное ДТП. Сообщается, что украинец ехал на своём легковом автомобиле по одной из улиц города Серкув. Мужчина сильно превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. От удара в доме обрушилась часть стены. Выяснилось, что 30-летний украинец пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/suicidio_a_napoli_ospedale_pellegrini_ultime_notizie_oggi-6163868.html
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