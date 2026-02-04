В Италии стерли лицо Джорджи Мелони с фрески ангела после скандала (ФОТО)

Обычная реставрация фрески в одной из церквей Рима неожиданно превратилась в скандал в Италии. После обновления настенной росписи в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина один из ангелов получил черты лица похожие на действующую премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

На курьёз обратила внимание газета la Repubblica, опубликовав сравнительные фото фрески до и после реставрационных работ. Если раньше ангел выглядел как обобщенный херувим, то после обновления его лицо стало удивительно "человеческим", а именно принадлежало Джорджи Мэлони.

Публикация быстро разошлась итальянскими медиа, вызвав волну критики.

Реакция властей не заставила себя ждать. Министерство культуры Италии инициировало проверку, а Римская епархия объявила собственное расследование, чтобы выяснить, соответствовали ли реставрационные работы нормам сохранения культурного наследия. Через несколько дней лицо, похожее на Мэлони, было закрашено и впоследствии полностью удалено из фрески.

В Италии стерли лицо Мелони из фрески

"Лицо восстановленной фрески, которое напоминало премьер-министра Джорджию Мелони, было "удалено". Я всегда говорил, что если бы это вызвало разногласия, мы бы это сделали. А потом была процессия людей, которые пришли увидеться с ним, не для того, чтобы слушать мессу или молиться... это было невозможно", — сказал священник Сан-Лоренцо-ин-Лучина, монсеньор Даниэле Микелетти.

Сама Джорджа Мелони отнеслась к ситуации с иронией, опубликовав изображение фрески в Instagram с комментарием: "Нет, я точно не выгляжу как ангел".

