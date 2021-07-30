В Италии украинка избила полицейских металлическим полотенцесушителем: подробности

В Италии украинка избила сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает издание Galluraoggi.

Украинка избила полицейских в Италии. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Ольбия, что на острове Сардиния. Сообщается, что у 31-летней украинки произошел конфликт с местными в одном из баров города.

Из-за конфликта на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которых она начала оскорблять. Во время попытки задержания один из полицейских был избит разъяренной женщиной металлическим держателем для полотенец.

Правонарушительницу удалось задержать. Она была доставлена в тюрьму "Банкали", которая находится в городе Сассари. На данный момент её обвиняют в ранении сотрудника полиции и сопротивлении во время задержания.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в немецком городе Магдебург гражданин украины порезал двух человек. Сообщается, что инцидент произошел возле входа в паб. Охранники заведения попросили мужчину одеть маску, чтобы не нарушать правила карантина. В этот момент злоумышленник достал нож и набросился на свою жертву. После этого он попытался скрыться с места преступления. Его попытался догнать коллега пострадавшего. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что гражданку Украины жестоко избили в Польше. Сообщается, что пострадавшая приехала в чужую страну на заработки. Женщина работала на кассе в одном из супермаркетов и каждый день к ней приходила местная жительница, которая регулярно её оскорбляла. В один из таких моментов, между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой полячка избила свою кассира. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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